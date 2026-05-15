Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον νέο Τζέιμς Μποντ
Η Νίνα Γκολντ ανέλαβε το κάστινγκ για τον επόμενο 007 – Τη νέα ταινία θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ, με σενάριο του δημιουργού του «Peaky Blinders»

Η διαδικασία αναζήτησης του ηθοποιού που θα διαδεχτεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς η Amazon MGM Studios ξεκίνησε επίσημα τις οντισιόν για τον νέο 007.

Όπως αναφέρει το Variety, η Amazon MGM Studios προχωρά ήδη στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Τζέιμς Μποντ, επιστρατεύοντας για το κάστινγκ τη Νίνα Γκολντ, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διευθύντριες κάστινγκ στο Χόλιγουντ. Η αναζήτηση επικεντρώνεται σε ηθοποιό που θα μπορεί να συνδυάζει τη γοητεία με τη σκοτεινή και επικίνδυνη πλευρά που χαρακτηρίζει τον θρυλικό πράκτορα του Ίαν Φλέμινγκ.

Σε ανακοίνωσή της, η Amazon MGM επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας: «Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ βρίσκεται σε εξέλιξη». Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε ότι δεν πρόκειται να δώσει επιμέρους λεπτομέρειες σχετικά με το κάστινγκ προς το παρόν, προσθέτοντας: «Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους θαυμαστές του 007 όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Η επιλογή της Νίνα Γκολντ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το νέο κεφάλαιο του κινηματογραφικού franchise, καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία σε μεγάλες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Το όνομά της έχει συνδεθεί με επιτυχημένες σειρές όπως το «Game of Thrones» του HBO και το «The Crown» του Netflix, ενώ έχει εργαστεί και στο σύμπαν του «Star Wars», συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, στην επιλογή της Ντέιζι Ρίντλεϊ για τον ρόλο της Rey.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, δημιουργός των «Dune», «Arrival» και «Sicario». Στην παραγωγή συμμετέχουν η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, οι οποίοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα «Spider-Man» και «Harry Potter» αντίστοιχα.

Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders», ενώ η Τάνια Λαπόιντ, γνωστή από τη συνεργασία της στο «Dune», θα εκτελέσει χρέη εκτελεστικής παραγωγού.
