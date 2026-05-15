Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Έρχεται ξανά σκόνη από την Αφρική το Σάββατο, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Έρχεται ξανά σκόνη από την Αφρική το Σάββατο, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται το Σάββατο 16 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που συνδέεται με τη γρήγορη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού.
Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία, η μεταφορά ερημικής σκόνης θα ξεκινήσει αρχικά από τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, το φαινόμενο αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές.
Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 17 Μαΐου οι συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουν υποχωρήσει σημαντικά ακόμη και στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.
Ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, όπως προκύπτει από τους σχετικούς προγνωστικούς χάρτες για την ατμοσφαιρική σκόνη κοντά στο έδαφος.
Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά, ειδικά στις περιοχές όπου τα επίπεδα σκόνης θα είναι αυξημένα.
Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία, η μεταφορά ερημικής σκόνης θα ξεκινήσει αρχικά από τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, το φαινόμενο αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές.
Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 17 Μαΐου οι συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουν υποχωρήσει σημαντικά ακόμη και στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.
Ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, όπως προκύπτει από τους σχετικούς προγνωστικούς χάρτες για την ατμοσφαιρική σκόνη κοντά στο έδαφος.
Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά, ειδικά στις περιοχές όπου τα επίπεδα σκόνης θα είναι αυξημένα.
Δείτε τους χάρτες του METEO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα