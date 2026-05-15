Ζέτα Μακρυπούλια: Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες για την Επίδαυρο, μου αρέσει που βουτάω σε κάτι πάρα πολύ άγνωστο
Χαίρομαι που ο Νίκος Καραθάνος διάλεξε για μία ακόμη φορά να είμαι σε μία παράστασή του, είπε η ηθοποιός
Τον ενθουσιασμό της που το καλοκαίρι θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μοιράστηκε η Ζέτα Μακρυπούλια, αναφέροντας πως οι πρόβες έχουν ξεκινήσει.
Η ηθοποιός θα κάνει το ντεμπούτο της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, συμμετέχοντας στον θίασο της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη, που θα παρουσιαστεί στις 24 και 25 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» που προβλήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, η Ζέτα Μακρυπούλια σχολίασε την απόφασή της να κάνει το συγκεκριμένο επαγγελματικό βήμα, ενώ μίλησε και για τη συνεργασία της με τον Νίκο Καραθάνο.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις πρόβες για την Επίδαυρο και περιμένουμε τώρα να δούμε. Χαίρομαι πολύ, βέβαια πέρα από την Επίδαυρο, γιατί θα γίνει μια ολόκληρη περιοδεία. Χαίρομαι που ο Νίκος Καραθάνος για μία ακόμη φορά με διάλεξε να είμαι σε μία παράστασή του. Είμαι πάρα πολύ φαν του Νίκου, φαίνεται. Μου αρέσουν οι δουλειές του και μου αρέσει που στην αρχή βουτάω σε κάτι πάρα πολύ άγνωστο, αλλά σιγά σιγά, μέχρι να γίνει η πρεμιέρα αρχίζει και υλοποιείται αυτό που έχει εκείνος στο μυαλό του».
Αυτή την περίοδο, η Ζέτα Μακρυπούλια παίζει στην παράσταση του Νίκου Καραθάνου «Τζένη – Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί θεατρικά και το 2023 στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Μια νύχτα στην Επίδαυρο», που είχε φιλοξενηθεί στο REΧ.
