KISVA, ο οίκος μόδας από το Καζακστάν αποκαλύπτεται στην Αθήνα

Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 18:00, στο Christmas Theater, θα παρουσιαστεί η καινούργια συλλογή του fashion brand KISVA με τίτλο Valley of Ants, μια μεγάλη καλλιτεχνική δήλωση που μιλάει για την κοινωνία, την παράδοση και τη σιωπηλή δύναμη, εμπνευσμένη από τους πολιτισμικούς κώδικες της νομαδικής στέπας.

Στον πυρήνα του project βρίσκεται η ιδέα της αμοιβαίας ευθύνης και της φροντίδας για τον συνάνθρωπο. Όπως στην κοιλάδα των μυρμηγκιών, που το κάθε μέλος λειτουργεί για το κοινό καλό, έτσι και στην παραδοσιακή καζακική κοινωνία το «αούλ» (οικισμός) βασιζόταν στις αρχές της αλληλεγγύης, της τάξης και της συλλογικής ανθεκτικότητας.



Η συλλογή συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό με στοιχεία την πολιτιστική κληρονομιά του Καζακστάν. Οι δημιουργίες επανερμηνεύουν τη χαρακτηριστική πολυεπίπεδη δομή της παραδοσιακής ενδυμασίας, ενώ επιμέρους στοιχεία παραπέμπουν διακριτικά στη μορφή της καζακικής γιούρτας. Για τη δημιουργία της συλλογής χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά χειροποίητης επεξεργασίας, όπως λινό, μετάξι, κασμίρ, μαλλί μερίνο και οργανική ίνα κάνναβης. Πολλά κομμάτια έχουν κατασκευαστεί χειροποίητα με σύνθετες τεχνικές χειροτεχνίας, λεπτομερή κεντήματα με χάντρες και καλλιτεχνικές αναφορές στη μορφή του μυρμηγκιού.



Ειδικά για τη συλλογή, σε συνεργασία με την εταιρεία «KazakhYuvelir», δημιουργήθηκαν αυθεντικά ασημένια κοσμήματα με φυσική πατίνα, με την αισθητική των αντικειμένων της στέπας και τις ιστορικές παραδόσεις της καζακικής αργυροχοΐας.

Το fashion show πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Ελληνική Δημοκρατία, του Christmas Theater, του περιοδικού «Like Woman» και του «Athens Fashion Club».

Χώρος διεξαγωγής: «Christmas Theater», Λεωφόρος Βεϊκου 139, Γαλάτσι 111 46

KISVA – @kisva_store

KazakhYuvelir – @kazakhyuvelir_official

Lia Igam - PR / Communication Manager @liaigam