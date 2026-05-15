Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον μεγάλο τελικό
Ο Ακύλας θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης, στην 6η θέση
Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, έγινε γνωστή η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών που κατάφεραν να προκριθούν, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή με συγκεκριμένη σειρά για τη διεκδίκηση της νίκης στον φετινό μουσικό διαγωνισμό.
Ο Ακύλας με το τραγούδι «Ferto» και η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla», θα ανέβουν στη σκηνή της Βιέννης μεταξύ των υπόλοιπων 23 χωρών που θα διαγωνιστούν το Σάββατο.
Μετά την ολοκλήρωση του Β' ημιτελικού, ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό, με τον Έλληνα εκπρόσωπο να κάνει την εμφάνισή του στην 6η θέση, ενώ η Κύπρος στην 21η. Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς θα ανοίξει η Δανία. Η Αυστραλία, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, θα διαγωνιστεί στην 8η θέση, ενώ η Φινλανδία θα παρουσιάσει τη συμμετοχή της στη 17η θέση.
Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2026:
1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
5. Αλβανία: Alis, «Nân»
6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»
11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»
14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»
19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
20. Σουηδία: FELICIA, «My System»
21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»
Ο Τελικός αρχίζει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
