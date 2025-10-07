Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: Χρόνια πίστευα στην αγάπη, αλλά τα τελευταία χρόνια θέλω να είμαι ερωτευμένος
Το ζευγάρι έδωσε μια κοινή συνέντευξη και μίλησε για τον γάμο του έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες
Παρά τα 37 χρόνια κοινής ζωής, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η σύζυγός του, Έφη Μουρίκη, έχουν καταφέρει να κρατούν τον έρωτά τους το ίδιο δυνατό. Σε κοινή συνέντευξη που έδωσε, το ζευγάρι μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον τρόπο, με τον οποίο καταφέρνει να διατηρεί τη φλόγα στη σχέση του, ενώ αναφέρθηκε επίσης, στις δοκιμασίες που έχουν περάσει έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.
Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Πρωινό», με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να αναφέρει πρώτος πως αρχηγός της οικογένειας είναι η σύζυγός του. Η ίδια ωστόσο, απάντησε: «Καλά το πάει. Δεν υπάρχουν ταμπέλες στο σπίτι. Αλίμονο, ταμπέλες δεν υπάρχουν. Στο κουδούνι έχουμε και τα δύο ονόματα. Άλλες φορές γράφουν και το δικό μου όνομα πάνω, δεν μας απασχολεί αυτό».
Ο ηθοποιός, ανατρέχοντας στα χρόνια του γάμου τους, σχολίασε χιουμοριστικά: «Είμαστε 37 χρόνια… χιλιάδες; Δεν θυμάμαι, κάτι αιώνες δηλαδή. Κάποια στιγμή μπορεί να βαρεθείς τον άλλον». Η Έφη Μουρίκη τότε, συμπλήρωσε: «Υπάρχουν στιγμές βεβαίως, υπάρχει μονοτονία, τσακωνόμαστε όπως κάθε ζευγάρι, εννοείται. Τσακωνόμαστε και για σημαντικούς και για ασήμαντους λόγους».
«Πλέον είναι ασήμαντοι, γιατί πέταξα τα ρούχα εκεί, τέτοια πράγματα», πρόσθεσε εκείνος, με την Έφη Μουρίκη να αποκαλύπτει: «Έχει κακή συνήθεια να πετά τα ρούχα από εδώ και από εκεί, αλλά από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που μαγειρεύει, ψωνίζει, κάνουμε και οι δύο όλες τις δουλειές στο σπίτι, οπότε, εντάξει, είναι το μόνο πρόβλημα. Μπορεί και εγώ να έχω κακές συνήθειες».
Στη συνέχεια, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του, λέγοντας πως ο έρωτάς του για εκείνη παραμένει το ίδιο δυνατός όπως στην αρχή. «Η Έφη είναι θεά. Χρόνια πίστευα στην αγάπη, χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια θέλω να είμαι ερωτευμένος. Θέλει προσπάθεια αυτό, θέλει προσπάθεια. Τη θαυμάζω, όχι ότι και η Έφη δεν με θαυμάζει, με θαυμάζει και με ποθεί, απλά είναι διαφορετικές τοποθετήσεις», εξήγησε.
Από την πλευρά της, εκείνη ανέφερε: «Η αγάπη δεν αποκλείει και τον ερωτισμό στη σχέση, είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε. Μπορεί να μην έχεις το πάθος της πρώτης γνωριμίας, που δεν ξέρεις τον άλλον και τον γνωρίζεις στην συνέχεια, αλλά ο ερωτισμός υπάρχει στις σχέσεις. Συνειδητοποιείς κάποια στιγμή ότι υπάρχει μονοτονία και προσπαθείς να το φτιάξεις».
Με αφορμή τη δήλωσή της, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης πρόσθεσε: «Οφείλει ο άνθρωπος να σπάει τη μονοτονία με τον άνθρωπό του. Χρησιμοποιώ το χιούμορ μου για να σπάσω τη μονοτονία και όποτε δεν μπορώ να το διαχειριστώ μαζί της, γιατί μετά από τόσα χρόνια δεν γελάει με τα αστεία μου, προσπαθώ να της σπάσω τα νεύρα. Καταλαβαίνει ότι είναι επίτηδες και γελάει».
Το ζευγάρι δεν παρέλειψε να πει και μερικά… «κομπλιμέντα» ο ένας για τον άλλον. «Καλύτερη μαγείρισσα είναι η Έφη», είπε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, με την Έφη Μουρίκη να απαντά: «Όχι, εγώ είμαι καλύτερη στην ελληνική κουζίνα, η σπεσιαλιτέ μου είναι τα γεμιστά».
«Καλύτερη ηθοποιός είναι η Έφη», πρόσθεσε εκείνος, για να πάρει την άμεση απάντηση της συζύγου του: «Ο Βλαδίμηρος είναι! Αντικειμενικά ο Βλαδίμηρος έχει κάτι που δεν το έχω εγώ, έχει μια απίστευτη γκάμα που την λατρεύω, εγώ αυτό δεν το έχω. Έχω ασχοληθεί κυρίως με το δράμα και την κωμωδία την φοβάμαι. Έχω κάνει κωμωδία, αλλά όχι με την ίδια ευκολία που την κάνει ο Βλαδίμηρος».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός σημείωσε: «Όταν λέω για την Έφη ότι είναι καλύτερη, εννοώ για τη θητεία της στις δραματικές ερμηνείες και στις τραγωδίες με το Εθνικό Θέατρο. Έχει εκπαιδευτεί πολύ περισσότερο από ό,τι εγώ. Εγώ τώρα ψάχνομαι, και μέχρι να πεθάνω θα ψάχνομαι, και η Έφη βέβαια».
Δείτε το βίντεο
