Γιατί κατέληξαν σε συμβιβασμό «της τελευταίας στιγμής» Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι
Οι δύο ηθοποιοί φέρονται να διαπραγματεύονταν για εβδομάδες πριν να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό
Φως στους λόγους που οδήγησαν Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι να έρθουν σε συμβιβασμό για τη μακρά δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε όταν η πρώτη κατηγόρησε τον δεύτερο για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us», το 2024, ρίχνει η Page Six.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η συμφωνία ήταν «της τελευταίας στιγμής» με πηγή που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα να αποκαλύπτει ότι οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας διαπραγματεύονταν για μερικές εβδομάδες και ενθαρρύνθηκαν να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό.
«Τελικά κατέληξαν σε συμφωνία σήμερα. Ήταν μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Οι δικαστικές αρχές ήθελαν να αποφύγουν να πάει η υπόθεση σε δίκη, καθώς επρόκειτο να είναι μακρά και χρονοβόρα, οπότε ενθαρρύνθηκαν να καταλήξουν σε συμφωνία» είπε η πηγή.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Νέας Υόρκης Richard C. Schoenstein, η υπόθεση ήταν πάντα πιθανό να διευθετηθεί, λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα των ενόρκων.
«Δεν είναι σαφές ότι οι ένορκοι θα επέλεγαν κάποιον από τους διαδίκους. Ποτέ δεν μου ήταν σαφές τι θα μπορούσε να αποκομίσει ο καθένας από τους δύο από την υπόθεση. Νομίζω ότι η Λάιβλι θα δυσκολευόταν να αποδείξει ότι δέχτηκε αντίποινα και στη συνέχεια νομίζω ότι θα δυσκολευόταν να διεκδικήσει αποζημιώσεις».
Σύμφωνα με τον ίδιο η υπόθεση είχε ήδη φτάσει σε διαμεσολάβηση τον Φεβρουάριο, αν και οι συνομιλίες ήταν ανεπιτυχείς. «Όπως σε πολλές υποθέσεις, υποψιάζομαι ότι έχουν κάποιο είδος διαλόγου για συμβιβασμό εδώ και πολύ καιρό και αυτή η διαδικασία δικαστικού συμβιβασμού τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, οδηγεί τώρα στον συμβιβασμό τώρα». Όπως επισημαίνει, παράλληλα, δεν ήταν προς κανενός το συμφέρον να φτάσει η υπόθεση σε δίκη δεδομένου ότι «υπάρχουν γεγονότα που είναι ενοχλητικά και για τις δύο πλευρές».
