Η Ζόι Κράβιτζ έκρυβε το μονόπετρο του αρραβώνα της με τον Χάρι Στάιλς στο Met Gala, δείτε βίντεο
Η Ζόι Κράβιτζ έκρυβε το μονόπετρο του αρραβώνα της με τον Χάρι Στάιλς στο Met Gala, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με μαύρη δαντελένια δημιουργία, αποφεύγοντας να δείξει το δαχτυλίδι της
Το μονόπετρο που φέρεται να της έχει προσφέρει ο Χάρις Στάιλς έκρυβε η Ζόι Κράβιτζ στην εμφάνισή της Met Gala 2026, σε μία περίοδο που κυκλοφορούν πολύ έντονα φήμες ότι το ζευγάρι έχει αρραβωνιαστεί.
Η ηθοποιός πόζαρε στο κόκκινο χαλί της λαμπερής διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Σημειώνεται, ότι η είδηση του αρραβώνα της Κράβιτζ με τον τραγουδιστή απασχολούσε έντονα τα μέσα την προηγούμενη εβδομάδα, η ίδια ωστόσο επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην επιβεβαιώσει δημόσια τις φήμες κατά την άφιξή της στη σημαντικότερη βραδιά της μόδας.
Η ηθοποιός φάνηκε να κρύβει σκόπιμα το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της, επιλέγοντας ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα Saint Laurent. Σε φωτογραφίες από την άφιξή της στο Met Gala, διακρίνεται να χρησιμοποιεί τη δομή του φορέματος για να καλύψει το αριστερό της χέρι, αποφεύγοντας να αποκαλύψει το μονόπετρο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Στο πλευρό της δεν βρισκόταν ο αρραβωνιαστικός της, αλλά ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου Saint Laurent, Αντονί Βακαρέλο. Η εμφάνισή της συμπληρώθηκε με κοσμήματα της Jessica McCormack και μαύρες γόβες Saint Laurent.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το δαχτυλίδι της Κράβιτζ, ωστόσο ειδικοί στον χώρο των κοσμημάτων εκτιμούν ότι πρόκειται για διαμάντι περίπου πέντε έως έξι καρατίων.
Η είδηση του αρραβώνα κυκλοφόρησε στις 27 Απριλίου, περίπου οκτώ μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, η ηθοποιός και ο Στάιλς μοιράστηκαν τα ευχάριστα νέα με στενούς τους φίλους, ενώ η Ζόι Κράβιτζ φέρεται να έδειχνε το δαχτυλίδι της σε κοντινά της πρόσωπα. Οι φήμες είχαν ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε να περπατά στο Λονδίνο, με την ηθοποιό να φορά εντυπωσιακό μονόπετρο στο αριστερό της χέρι.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η ηθοποιός πόζαρε στο κόκκινο χαλί της λαμπερής διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Σημειώνεται, ότι η είδηση του αρραβώνα της Κράβιτζ με τον τραγουδιστή απασχολούσε έντονα τα μέσα την προηγούμενη εβδομάδα, η ίδια ωστόσο επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην επιβεβαιώσει δημόσια τις φήμες κατά την άφιξή της στη σημαντικότερη βραδιά της μόδας.
Η ηθοποιός φάνηκε να κρύβει σκόπιμα το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της, επιλέγοντας ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα Saint Laurent. Σε φωτογραφίες από την άφιξή της στο Met Gala, διακρίνεται να χρησιμοποιεί τη δομή του φορέματος για να καλύψει το αριστερό της χέρι, αποφεύγοντας να αποκαλύψει το μονόπετρο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Στο πλευρό της δεν βρισκόταν ο αρραβωνιαστικός της, αλλά ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου Saint Laurent, Αντονί Βακαρέλο. Η εμφάνισή της συμπληρώθηκε με κοσμήματα της Jessica McCormack και μαύρες γόβες Saint Laurent.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το δαχτυλίδι της Κράβιτζ, ωστόσο ειδικοί στον χώρο των κοσμημάτων εκτιμούν ότι πρόκειται για διαμάντι περίπου πέντε έως έξι καρατίων.
Η είδηση του αρραβώνα κυκλοφόρησε στις 27 Απριλίου, περίπου οκτώ μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, η ηθοποιός και ο Στάιλς μοιράστηκαν τα ευχάριστα νέα με στενούς τους φίλους, ενώ η Ζόι Κράβιτζ φέρεται να έδειχνε το δαχτυλίδι της σε κοντινά της πρόσωπα. Οι φήμες είχαν ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε να περπατά στο Λονδίνο, με την ηθοποιό να φορά εντυπωσιακό μονόπετρο στο αριστερό της χέρι.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα