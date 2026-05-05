Γιώργος Θεοφάνους για Θεοδωρίδου: Δεν διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, αλλά με τον άνθρωπο
Είμαι τόσο υπερήφανος που είπε τα τραγούδια μου, κανείς δεν θα τα έλεγε τόσο ωραία, σχολίασε ο συνθέτης και στιχουργός
Στη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου αναφέρθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους, ξεκαθαρίζοντας πως όποια διαφωνία είχαν ήταν προσωπική και όχι καλλιτεχνική.
Ο συνθέτης και στιχουργός παραχώρησε συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου στο «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την τραγουδίστρια, η οποία έχει ερμηνεύσει πολλά κομμάτια του, μεταξύ των οποίων είναι και το "Κόκκινη γραμμή", με τον Γιώργο Θεοφάνους να δηλώνει ότι το τραγούδι είχε αρχικά γραφτεί για την Άννα Βίσση.
Αναφερόμενος αρχικά στη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο συνθέτης και στιχουργός είπε: «Δεν διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα, τέλος και τραβάμε μία κόκκινη γραμμή εκεί. Είμαι τόσο υπερήφανος που είπε τα τραγούδια μου, κανείς δεν θα τα έλεγε τόσο ωραία» και πρόσθεσε: «Η "κόκκινη γραμμή" ήταν γραμμένη για την Άννα Βίσση, για τον δίσκο της, δεν γράφτηκε για τη Νατάσα. Πέρασε μετά από την Πέγκυ, απορρίφθηκε και έφτασε στα χέρια της Νατάσας, το δοκιμάσαμε και είπαμε "αυτό είναι"».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για τον Γιάννη Πάριο, εξηγώντας γιατί έχουν κυκλοφορήσει μαζί μόνο ένα κομμάτι: «Με τον Γιάννη Πάριο κάναμε δύο δίσκους, αλλά δεν κυκλοφορήσαμε κανέναν. Διαφωνήσαμε και τις δύο φορές, κυκλοφορήσαμε ένα τραγούδι όλο και όλο. Το "κύμα" της Χαρούλας θα το έλεγε ο Γιάννης Πάριος, η διαφωνία μας ήταν γιατί ο Γιάννης ήθελε να λέμε "έλα, έλα, πάρε με"».
