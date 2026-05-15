Ο Drake αποκάλυψε στο νέο του τραγούδι ότι ο πατέρας του έδωσε μάχη με τον καρκίνο
Πως ο πατέρας του έδωσε μάχη με τον καρκίνο αποκάλυψε μέσα από τους στίχους του νέου του τραγουδιού ο Drake.
Ο 39χρονος ράπερ κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τίτλο «Iceman» στις 15 Μαΐου, μαζί με δύο ακόμη δίσκους, με τίτλους «Habibti» και «Maid of Honour». Στο εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ «Make Them Cry», αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας του 71χρονου πατέρα του, Ντένις Γκράχαμ, χωρίς να προσδιορίζει τον τύπο του καρκίνου με τον οποίο διαγνώστηκε.
Στους στίχους του τραγουδιού δηλώνει: «Ο πατέρας μου έχει καρκίνο αυτή τη στιγμή, παλεύουμε τα στάδια / Πίστεψέ με όταν λέω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα προτιμούσα να αντιμετωπίζω / Και αυτή τη φορά, αν μου ζητήσεις να το εξηγήσω πιο βαθιά, θα το κάνω με χαρά».
Το τραγούδι του Drake
Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Ντένις Γκράχαμ ανάρτησε φωτογραφία με τον γιο του στο Instagram, γράφοντας: «Ο Ice Man και ο Nice Man απλώς κάνουν αυτό που κάνουμε, μην το παρερμηνεύετε».
Σε δηλώσεις του στο TMZ μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Ντένις Γκράχαμ διευκρίνισε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα, αλλά πλέον βρίσκεται σε ύφεση: «Όχι, αυτό ήταν παλιά. Είμαι καλά τώρα. Είμαι υπέροχα. Το τηλέφωνό μου δεν έχει σταματήσει να χτυπά όλη νύχτα. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον. Σας αγαπώ και από τα βάθη της καρδιάς μου το εκτιμώ». «Ήταν καρκίνος του πνεύμονα στην αρχή, αλλά ευτυχώς έλαβα το μήνυμα ότι εξαφανίστηκε. Και να πού είμαι», πρόσθεσε επίσης.
Στο «Make Them Cry», ο Drake αναφέρεται και σε προσωπικές δυσκολίες, καθώς και στη σχέση του με τον κόσμο και τη βιομηχανία, σημειώνοντας: «Κοντεύω τα 40 και παλεύω ξανά / Παλεύω με το γεγονός ότι το άλμπουμ δεν έχει καν κυκλοφορήσει και ήδη παραπονιούνται».
Παράλληλα, κάνει αναφορές στην οικογένειά του, με στίχους όπως: «Πρέπει να φροντίζω τη μητέρα μου και να αντιμετωπίζω τον παππού του γιου μου σαν μεγαλύτερο αδελφό» και «Ξέρω σίγουρα ότι οι γονείς μου με κοιτάζουν και βλέπουν κάποιον που ξεπέρασε δυσκολίες».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
