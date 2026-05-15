Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκπρόσωπός της διαψεύδει δημοσιεύματα ότι γάβγιζε σε εστιατόριο και κρατούσε μαχαίρι
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκπρόσωπός της διαψεύδει δημοσιεύματα ότι γάβγιζε σε εστιατόριο και κρατούσε μαχαίρι
Οι πληροφορίες έχουν διογκωθεί πλήρως, ανέφερε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά
Απάντηση στα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προκάλεσε αναστάτωση σε εστιατόριο, κάνοντας ήχους που έμοιαζαν με γαβγίσματα και πως κρατούσε μαχαίρι, έδωσε εκπρόσωπός της, δηλώνοντας ότι οι περιγραφές των γεγονότων είναι υπερβολικές και παραπλανητικές.
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο People την Πέμπτη 14 Μαΐου, εκπρόσωπος της Σπίαρς απέρριψε όσα μεταφέρονται σχετικά με περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εστιατόριο του Λος Άντζελες. Πιο αναλυτικά, το TMZ είχε επικαλεστεί πηγές σύμφωνα με τις οποίες η 44χρονη βρισκόταν σε τραπέζι με δύο ακόμη άτομα στο Blue Dog Tavern όταν άρχισε, όπως αναφέρθηκε, να «φωνάζει» και να «γαβγίζει». Πελάτης του εστιατορίου δήλωσε επίσης στο μέσο, ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πέρασε δίπλα από το τραπέζι του κρατώντας μαχαίρι.
Η εκπρόσωπος της τραγουδίστριας υποστήριξε ότι η κατάσταση παρουσιάστηκε με υπερβολικό τρόπο από τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας: «Η Μπρίτνεϊ απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και τον σωματοφύλακά της. Απλώς διηγούνταν μία ιστορία για το πώς ο σκύλος της γάβγιζε στους γείτονες. Σε κανένα σημείο δεν έθεσε κάποιον σε κίνδυνο, κρατώντας μαχαίρι. Έκοβε το χάμπουργκερ της. Αυτή η συνεχής στοχοποίηση για οτιδήποτε κάνει είναι ακριβώς αυτό που συνέβη πριν από 20 χρόνια, όταν τα μέσα προσπαθούσαν να παρουσιάσουν τη Μπρίτνεϊ ως κακό άνθρωπο. Είναι γελοίο και πρέπει να σταματήσει τώρα».
Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Τζεφ Σνάιντερ σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ότι βρισκόταν στο ίδιο εστιατόριο με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «άγρια». Σε δεύτερη ανάρτησή του έγραψε: «Μόλις έφυγε και όλοι στο εστιατόριο άρχισαν να μιλούν γι’ αυτό. Μία τρελή εμπειρία δείπνου. Μία πελάτισσα φοβήθηκε για τη ζωή της. Δεν είναι αστείο...».
Τα νέα δημοσιεύματα έρχονται λίγες ημέρες μετά από ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram, στην οποία έκανε λόγο για ένα «πνευματικό ταξίδι». Η δημοσίευση περιλάμβανε φωτογραφίες και βίντεο όπου κρατούσε ένα μικρό φίδι, με την ίδια να γράφει: «Πήγα στο pet shop με τα παιδιά μου και κοιτάξτε τι όμορφο μικρό φίδι είναι αυτό. Τα φίδια συμβολίζουν την καλή υγεία, τη συνείδηση και την τύχη».
Στην ίδια ανάρτηση, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αναφέρθηκε και σε «μία απρόσμενα θετική εμπειρία », χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στη σύλληψή της τον Μάρτιο στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Όπως έγραψε: «Είμαι τόσο ευγνώμων στους φίλους μου και σε τόσους πολλούς νέους όμορφους ανθρώπους που γνώρισα μέσα από το πνευματικό μου ταξίδι, όλα είναι μία μία απρόσμενα θετική εμπειρία».
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε επίσης ότι προσπαθεί να μάθει «να είναι καλή με τον εαυτό της και με τον τρόπο που μιλά στον εαυτό της», καταλήγοντας: «Είναι ένα ατελείωτο ταξίδι και κάποιες φορές απλώς σταματώ, κοιτάζω ψηλά και λέω “Θεέ μου, νομίζω ότι ήσουν εσύ” και συνεχίζω να χαμογελώ».
Στις 4 Μαΐου, ο δικηγόρος της Μάικλ Α. Γκόλντσταϊν είχε αποδεχτεί εκ μέρους της ενοχή για επικίνδυνη οδήγηση, μετά τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου στην πόλη Βεντούρα της Καλιφόρνιας. Μετά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος της δήλωσε: «Με τη σημερινή της δήλωση, η Μπρίτνεϊ ανέλαβε την ευθύνη για τη συμπεριφορά της. Έχει κάνει σημαντικά βήματα για αλλαγή, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην απόφαση της Εισαγγελίας της Κομητείας Βεντούρα να μειώσει την κατηγορία και να αποσύρει την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια».
Σύμφωνα με την απόφαση, η τραγουδίστρια καταδικάστηκε σε 12 μήνες επιτήρησης και μία ημέρα φυλάκισης, η οποία θεωρήθηκε ότι έχει ήδη εκτιθεί, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο 571 δολαρίων. Παράλληλα, υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει τρίμηνο πρόγραμμα για περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, να επισκέπτεται ψυχολόγο μία φορά την εβδομάδα και ψυχίατρο δύο φορές τον μήνα, ενώ το όχημά της μπορεί να ελέγχεται για αλκοόλ και ουσίες.
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο People την Πέμπτη 14 Μαΐου, εκπρόσωπος της Σπίαρς απέρριψε όσα μεταφέρονται σχετικά με περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εστιατόριο του Λος Άντζελες. Πιο αναλυτικά, το TMZ είχε επικαλεστεί πηγές σύμφωνα με τις οποίες η 44χρονη βρισκόταν σε τραπέζι με δύο ακόμη άτομα στο Blue Dog Tavern όταν άρχισε, όπως αναφέρθηκε, να «φωνάζει» και να «γαβγίζει». Πελάτης του εστιατορίου δήλωσε επίσης στο μέσο, ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πέρασε δίπλα από το τραπέζι του κρατώντας μαχαίρι.
Britney Spears' Rep Speaks Out After Report She Was 'Erratic,' 'Started Causing a Scene' with Knife at Restaurant https://t.co/QZGkthtJva— People (@people) May 14, 2026
Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Τζεφ Σνάιντερ σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ότι βρισκόταν στο ίδιο εστιατόριο με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «άγρια». Σε δεύτερη ανάρτησή του έγραψε: «Μόλις έφυγε και όλοι στο εστιατόριο άρχισαν να μιλούν γι’ αυτό. Μία τρελή εμπειρία δείπνου. Μία πελάτισσα φοβήθηκε για τη ζωή της. Δεν είναι αστείο...».
She just left and everyone in the restaurant turned and started talking about it. An INSANE dining experience. One diner feared for her life. This is not a joke… https://t.co/uGuk5Q7HOF— Jeff Sneider (@TheInSneider) May 14, 2026
Στην ίδια ανάρτηση, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αναφέρθηκε και σε «μία απρόσμενα θετική εμπειρία », χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στη σύλληψή της τον Μάρτιο στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Όπως έγραψε: «Είμαι τόσο ευγνώμων στους φίλους μου και σε τόσους πολλούς νέους όμορφους ανθρώπους που γνώρισα μέσα από το πνευματικό μου ταξίδι, όλα είναι μία μία απρόσμενα θετική εμπειρία».
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε επίσης ότι προσπαθεί να μάθει «να είναι καλή με τον εαυτό της και με τον τρόπο που μιλά στον εαυτό της», καταλήγοντας: «Είναι ένα ατελείωτο ταξίδι και κάποιες φορές απλώς σταματώ, κοιτάζω ψηλά και λέω “Θεέ μου, νομίζω ότι ήσουν εσύ” και συνεχίζω να χαμογελώ».
Στις 4 Μαΐου, ο δικηγόρος της Μάικλ Α. Γκόλντσταϊν είχε αποδεχτεί εκ μέρους της ενοχή για επικίνδυνη οδήγηση, μετά τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου στην πόλη Βεντούρα της Καλιφόρνιας. Μετά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος της δήλωσε: «Με τη σημερινή της δήλωση, η Μπρίτνεϊ ανέλαβε την ευθύνη για τη συμπεριφορά της. Έχει κάνει σημαντικά βήματα για αλλαγή, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην απόφαση της Εισαγγελίας της Κομητείας Βεντούρα να μειώσει την κατηγορία και να αποσύρει την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια».
Σύμφωνα με την απόφαση, η τραγουδίστρια καταδικάστηκε σε 12 μήνες επιτήρησης και μία ημέρα φυλάκισης, η οποία θεωρήθηκε ότι έχει ήδη εκτιθεί, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο 571 δολαρίων. Παράλληλα, υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει τρίμηνο πρόγραμμα για περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, να επισκέπτεται ψυχολόγο μία φορά την εβδομάδα και ψυχίατρο δύο φορές τον μήνα, ενώ το όχημά της μπορεί να ελέγχεται για αλκοόλ και ουσίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα