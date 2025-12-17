Γιάννης Ζουγανέλης: Η Ελεωνόρα δεν θέλει να μπαίνω στη διαδικασία να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο
Γιάννης Ζουγανέλης Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιθυμία της κόρης του για τις δημόσιες τοποθετήσεις του

Στέλλα Μούτσιου
Για την επιθυμία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη να μην εκτίθεται μέσω των δηλώσεων του πατέρα της μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης, εξηγώντας πως το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, ωστόσο πλέον επιλέγει να σωπαίνει. 

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως πολλές φορές τον προσεγγίζουν για να κάνει δηλώσεις σχετικά με την κόρη του, αλλά η τοξικότητα που παρατηρεί στα social media και στα κανάλια τον έχει κάνει και τον έχει οδηγήσει στη σιωπή.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης ρωτήθηκε εάν αισθάνεται την επιθυμία να υπερασπιστεί δημόσια την τραγουδίστρια μετά από αρνητικά σχόλια που γίνονται για εκείνη και απάντησε: «Η Ελεωνόρα δεν θέλει να μπαίνω στη διαδικασία να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο. Αλλά το έχω κάνει πολλές φορές, μη νομίζεις, γιατί με προσεγγίζουν και μου λένε. Γενικότερα να ξέρεις, ο τρόπος που προσεγγιζόμαστε και εμείς και ο κόσμος όλος τον τελευταίο καιρό, έχει μέτρο την τοξικότητα και όχι την αλήθεια. Έχω σοκαριστεί, ας πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούμε στα social media, τα οποία βέβαια είναι θεμιτό να είμαστε όλοι για να μπορούμε να επικοινωνούμε».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τώρα σιωπώ. Σιωπώ, γιατί η σιωπή είναι μερικές φορές αναγκαία. Όταν, ας πούμε, δίνω μια συνέντευξη στο μικρόφωνο και ο αρχισυντάκτης τη μοντάρει κατά το δοκούν, δεν αντιλαμβάνεται την αλήθεια ο κόσμος. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Το ωραίο είναι να ζήσουμε τη ζωή μας ποιητικά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη σύζυγό του: «Η Ισιδώρα είναι άξια θαυμασμού. Είμαστε μαζί 42-43 χρόνια. Ο κόσμος έχει πολύπλευρη λογική. Άλλοι που τα παρατηρούν αυτά, άλλοι που τα ακούν, άλλοι που τους αφορούν. Αυτοί που αισθάνονται ότι η ζωή εξελίσσεται με τη συνύπαρξη, με την οικογένεια και λοιπά, το αντιλαμβάνονται. Πράγματι είναι άξια θαυμασμού, το λέω γιατί στοιχείο της ζωής είναι να θαυμάζεις. Να απολαμβάνεις και να θαυμάζεις. Ε, είναι μάνα, έχει σταθεί στην Ελεωνόρα, αντιπαρατίθεται με πολύ ευγενικό τρόπο – και σε μένα και στην Ελεωνόρα από πολύ μικρό παιδί – που έτσι δημιουργείται μια παιδεία μέσα στο άμεσο περιβάλλον. Έχω ευχαριστηθεί που μου συμβαίνουν πράγματα και ευγνωμονώ την διαδικασία, τον Θεό που μου επιτρέπει και μπορώ και υπάρχω έτσι όπως υπάρχω», είπε.
