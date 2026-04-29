Η Γκόλντι Χον εξήγησε πώς κρατά ζωντανό τον έρωτα με τον Κερτ Ράσελ επί 43 χρόνια
Η ηθοποιός αποκάλυψε το «μυστικό» της σχέσης τους
Πώς κρατά ζωντανό τον έρωτά της με τον Κερτ Ράσελ, για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, εξήγησε η Γκόλντι Χον.
Η ηθοποιός μίλησε στο People για τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι το «μυστικό» βρίσκεται στην ελευθερία και τη σωστή χημεία μεταξύ τους. Όπως ανέφερε, η αίσθηση ανεξαρτησίας είναι καθοριστική για την ισορροπία τους, δεν νιώθει «περιορισμένη», ενώ και οι δύο διατηρούν την προσωπικότητά τους μέσα στη σχέση.
Η Γκόλντι Χον επισήμανε: «Όταν λέω ελευθερία, εννοώ απελευθέρωση, δεν νιώθω περιορισμένη» και πρόσθεσε: «Δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα, και αυτό είναι εντάξει. Είμαστε και οι δύο πολύ αυθόρμητοι. Η σχέση μας βασίστηκε σε πολλή καλοσύνη και σε μια υπέροχη κοινή ζωή».
Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό για να είναι μαζί εδώ και 43 χρόνια, απάντησε ότι όλα καταλήγουν στο να είναι «το σωστό ταίριασμα». Έπειτα πρόσθεσε: «Όσο μεγαλώνεις, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πιο δύσκολα. Η νοοτροπία σου έχει σημασία. Το πώς βλέπεις τη ζωή έχει σημασία, το πώς εκτιμάς τις στιγμές της ζωής σου έχει σημασία, γιατί ουσιαστικά “τρέφεις” τον ίδιο σου τον εγκέφαλο. Γι’ αυτό λέω "Αυτή τη στιγμή, όλα είναι υπέροχα"».
Το ζευγάρι γνωρίστηκε αρχικά στα γυρίσματα της ταινίας The One and Only, Genuine, Original Family Band, ωστόσο η σχέση τους ξεκίνησε χρόνια αργότερα, το 1983, κατά τη διάρκεια της ταινίας Swing Shift. Οι δυο τους δεν παντρεύτηκαν ποτέ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Goldie Hawn, 80, reveals why she has stayed with Kurt Russell for over 40 years after she said she's 'very sexually attracted to him' https://t.co/JhWxYsCDzz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 28, 2026
