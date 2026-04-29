Lizzo: Με αποκαλυπτικό φόρεμα και γούνινη εσάρπα γιόρτασε τα γενέθλιά της στο Λος Άντζελες
Η τραγουδίστρια που έκλεισε τα 38 έκανε μία έξοδο με τον σύντροφό της
Με αποκαλυπτικό φόρεμα και γούνινη εσάρπα απαθανατίστηκε η Lizzo σε έξοδο στο Λος Άντζελες για τα γενέθλιά της.
Η τραγουδίστρια που έκλεισε τα 38 γιόρτασε με τον σύντροφό της, Μάικ Ράιτ, απολαμβάνοντας δείπνο σε γνωστό ξενοδοχείο.
Η Lizzo επέλεξε για την περίσταση ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με διαφάνειες στο πλάι, το οποίο συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα και γυαλιά ηλίου. Το look της ολοκληρώθηκε με μια καφέ γούνινη εσάρπα ριγμένη στους ώμους. Οι δυο τους εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στον δρόμο.
Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Lizzo ανακοίνωσε και το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Bitch», εξηγώντας το νόημα πίσω από την επιλογή του τίτλου: «Το να φέρνεις με διαφορετικό τρόπο τη λέξη “bitch” είναι δύναμη. Παίρνεις μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε για να μειώσει τις γυναίκες και τη μετατρέπεις σε δήλωση αυτοπεποίθησης και αδιαπραγμάτευτης αυτοαγάπης. Ήταν απόλυτα λογικό να ονομάσω το άλμπουμ μου “Bitch”, γιατί έχει γίνει η αγαπημένη μου λέξη όταν τη χρησιμοποιώ με τους δικούς μου όρους και γιατί είμαι 100% αυτή η bitch!».
Η Lizzo και ο Ράιτ έκαναν την πρώτη κοινή, δημόσια εμφάνιση το 2022, αν και γνωρίζονται από το 2016, όταν παρουσίαζαν μαζί τη μουσική σειρά του MTV «Wonderland». Σε συνέντευξη στο «The Howard Stern Show» το 2022, η Lizzo δήλωσε για τον σύντροφό της: «Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Μάικ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος με τον οποίο θα είμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου».
Φωτογραφίες: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Lizzo Celebrates 38th Birthday with Boyfriend Myke Wright at the Chateau Marmont in Los Angeles https://t.co/CsuhOJhfF2— People (@people) April 28, 2026
