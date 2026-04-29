Ο πρώην της Κιμ Καρντάσιαν Ray J δήλωσε ότι έχει κάνει σεξ με περισσότερες από 12.500 γυναίκες

Ο παρουσιαστής έδειχνε να μην μπορεί να πιστέψει τα λόγια του Ray J και συνέχισε: «Αυτό σημαίνει λίγο πάνω από μιάμιση γυναίκα την ημέρα για 30 χρόνια». «Ναι, αλλά τα μαθηματικά αλλάζουν, γιατί όταν είμαστε σε περιοδεία μιλάμε για πέντε έως δέκα τη μέρα», είπε ο Ray J.

Με περισσότερες από 12.500 γυναίκες δήλωσε ότι έχει κάνει σεξ ο Ray J , πρώην σύντροφος της Κιμ Καρντάσιαν Ο 45χρονος τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο vidcast «Funky Friday» και ανέφερε ότι ο αριθμός αυτός αφορά διαφορετικές συντρόφους και όχι συνολικό αριθμό συνευρέσεων, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε θέσει ως αρχικό «στόχο» να ξεπεράσει τις 10.000 και όταν τα κατάφερε το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι.«Είχα περίπου 400 με 500 κοπέλες με τις οποίες είχα πάει, ήταν μια τεράστια παρέλαση», είπε ο Ray J, με τον παρουσιαστή να τον ρωτά μπερδεμένος: «Διαφορετικές συντρόφους;». «10.000. Ίσως και λίγο παραπάνω τώρα», επιβεβαίωσε ο τραγουδιστής.«Είχες πει 11», του επισήμανε ο παρουσιαστής, αναφερόμενος σε προηγούμενο ισχυρισμό του Ray J ότι είχε πάει με 11.500 γυναίκες. Εκείνος τότε απάντησε: «Τώρα είναι περίπου 12.500. Αλλά ήθελα να φτάσω γύρω στις 11… Ήμουν σίγουρος για τις 10. Δεν ήθελα να είμαι στις 9.000 και στόχευα στις 11. Φτάσαμε τις 10, οπότε ήθελα να σιγουρευτώ ότι το ξεπέρασα».Στα X πολλοί ήταν εκείνοι που αντέδρασαν με δυσπιστία και ειρωνεία, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς του και σχολιάζοντας ότι πρόκειται για υπερβολή. «Κρατάς ημερολόγιο;», «Πώς είναι δυνατόν;», «Αυτό θεωρείται επίτευγμα;», «Αποκλείεται να μέτρησε ακριβώς αυτόν τον αριθμό», ήταν κάποια από τα σχόλια.