Ιδρύεται Ειδική Γραμματεία για αναζωογόνηση ορεινών περιοχών, τι περιλαμβάνει
Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης
Η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, δημιουργώντας για πρώτη φορά έναν ενιαίο μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών για τον ορεινό χώρο της χώρας.
Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό θεσμικό κενό, σε μια χώρα με έντονα ορεινά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας τη συνοχή και την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών.
Αποστολή της νέας Γραμματείας είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή. Μέσω του συντονισμού κυβερνητικών δράσεων και της υιοθέτησης οριζόντιων πολιτικών, επιδιώκεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
Παράλληλα, η νέα δομή θα λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς, φιλοδοξώντας να αποτελέσει καταλύτη για την ενεργοποίηση ενός δυναμικού οικοσυστήματος που θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ορεινότητας, υποστηρίζοντας πρακτικά το παρόν και το μέλλον των ορεινών κοινοτήτων.
Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια ισόρροπη, ανθεκτική και δίκαιη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας τον ορεινό χώρο σε βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Ο Δημήτρης Κυριαζής γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα και έλκει την καταγωγή του από την ορεινή Λακωνία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος “Master of Communication and Media Studies” (M.A.) από το Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως στέλεχος επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την καριέρα του στον τραπεζικό κλάδο στη Νέα Υόρκη, έχει εργαστεί στη διαφήμιση και στα ΜΜΕ, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την Αθήνα.
Το προσωπικό του ενδιαφέρον για το μέλλον των ορεινών τόπων της Ελλάδας τον οδήγησε στην ανάπτυξη πολύπλευρης δραστηριότητας, η οποία έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αφηγήματος για την ορεινότητα. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και την αρθρογραφία του, προσέδωσε ορατότητα σε ανθρώπους που επέλεξαν να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και σε εγχειρήματα αναβίωσης ορεινών χωριών, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των ορεινών κοινοτήτων. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στον Έβρο ως υπαξιωματικός του Στρατού Ξηράς. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο κοριτσιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα