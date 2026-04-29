Σταρ του OnlyFans από την Αυστραλία αποκάλυψε τα πιο περίεργα πράγματα που της έχουν ζητήσει

Όπως είπε στην ιστοσελίδα news.com.au, από τα πιο ασυνήθιστα αιτήματα ήταν αυτό ενός πελάτη που πλήρωσε για να την δει να τρώει.



«Ο feederism είναι σίγουρα ένα πιο underground kink, γιατί προφανώς δεν είναι για όλους», είπε η Τζέιντ. Στο φετίχ αυτό ο «feeder» βρίσκει σεξουαλική ικανοποίηση παρακολουθώντας έναν «feeder» να καταβροχθίζει φαγητό σε σημείο δυσφορίας.







«Εθίζεσαι στα χρήματα και την προσοχή, και μετά είναι θέμα πότε σταματάς; Άρχισα να αναρωτιέμαι αν το αγόρι που ταΐζει ήταν ένας επικίνδυνος πελάτης. Ποιος ήταν ο τελικός του στόχος;» αναρωτήθηκε η ίδια.



Μερικά από τα πιο παράξενα αιτήματα που έχει δεχθεί στην καριέρα της ως μοντέλο του OnlyFans αποκάλυψε η Κάιλα Τζέιντ από την Αυστραλία ενόψει της κυκλοφορίας του πρώτου της βιβλίου με τίτλο Call Girl Confidential.Όπως είπε στην ιστοσελίδα news.com.au, από τα πιο ασυνήθιστα αιτήματα ήταν αυτό ενός πελάτη που πλήρωσε για να την δει να τρώει.«Ο feederism είναι σίγουρα ένα πιο underground kink, γιατί προφανώς δεν είναι για όλους», είπε η Τζέιντ. Στο φετίχ αυτό ο «feeder» βρίσκει σεξουαλική ικανοποίηση παρακολουθώντας έναν «feeder» να καταβροχθίζει φαγητό σε σημείο δυσφορίας.Όπως περιέγραψε η Αυστραλή που έχει περισσότερους από τρία εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και το Instagram, τα αιτήματα ξεκίνησαν αρκετά αθώα, με τον πελάτη - τον οποίο αποκαλεί «feeder boy» - να της προσφέρει 500 δολάρια απλώς για να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό της να τρώει ένα πακέτο Tim Tams.Στη συνέχεια, όμως, τα αιτήματα πήραν μια πιο δυσοίωνη τροπή όταν ο πελάτης ήθελε να πάρει βάρος για αυτόν. «Μετά τα πρώτα βίντεο, άρχισε να μου ζητάει να ζυγιστώ πριν και μετά το φαγητό, και μου ζητούσε να βιντεοσκοπήσω τον εαυτό μου να βγάζει την κοιλιά μου έξω και να την κουνάει». Αν και αρχικά συναίνεσε σε ό,τι της ζήτησε, τώρα πλέον αποφεύγει αυτά τα αιτήματα, αναγνωρίζοντας ότι είναι ένα «επικίνδυνο παιχνίδι» για τους εργαζόμενους του σεξ, ειδικά για εκείνους με ιστορικό διατροφικών διαταραχών.«Εθίζεσαι στα χρήματα και την προσοχή, και μετά είναι θέμα πότε σταματάς; Άρχισα να αναρωτιέμαι αν το αγόρι που ταΐζει ήταν ένας επικίνδυνος πελάτης. Ποιος ήταν ο τελικός του στόχος;» αναρωτήθηκε η ίδια.

Το φαγητό μπροστά στην κάμερα δεν είναι απλώς μια σεξουαλική παρόρμηση - έχει γίνει μια βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, με τη νοτιοκορεατική τάση του «mukbang» να δείχνει ανθρώπους να βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους να τρώνε μεγάλες ποσότητες φαγητού.



Ωστόσο, η Τζέιντ αποφάσισε ότι ο τρόπος ζωής του φαγητού απλά δεν ήταν για εκείνη και εγκατέλειψε αυτό το είδος εργασίας.



Ένας άλλος πελάτης, τον οποίο η Τζέιντ αποκαλεί Barry, ήταν τόσο εμμονικός με τα οπίσθιά της - η ίδια είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανόρθωσης γλουτών - που έστειλε ένα «έξαλλο» και «αναστατωμένο» μήνυμα όταν άλλαξε σε μέγεθος των οπισθίων της λόγω αλλαγής στον τρόπο ζωής.



Της πρόσφερε μάλιστα και 1000 δολάρια για να κάνει άλλη μια παρόμοια επέμβαση για μια διαδικασία που συνήθως κοστίζει πάνω από 40.000 δολάρια στην Αυστραλία.



«Σίγουρα έχω χάσει μερικούς πελάτες για τέτοια πράγματα», παραδέχεται, σημειώνοντας ότι ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του και απλά δεν μπορείς να ευχαριστήσεις τους πάντες.



Η ίδια είπε, επίσης, ότι έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης σε καταστήματα για ασυνήθιστα αντικείμενα για χρήση στην κρεβατοκάμαρα.



«Πήγαινα σε καταστήματα με είδη κιγκαλερίας και οικιακά είδη για να βρω δώρα για έναν πελάτη», μοιράστηκε.



Η επιτυχία της, πάντως, ως «πλήρους εξυπηρέτησης» μοντέλο του Only Fans σημαίνει ότι είναι πλέον οικονομικά ασφαλής, μια λεπτομέρεια που είπε ότι την κάνει να αισθάνεται «πολύ τυχερή».