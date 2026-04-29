Αστυνομικοί απομάκρυναν τον φοιτητή στη Θεσσαλονίκη που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσε διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ όπως και συγγενείς του νεαρού - Το επεισόδιο κράτησε περίπου πέντε ώρες
Με επιχείρηση της αστυνομίας απομακρύνθηκε λίγο πριν από 6 το απόγευμα της Τετάρτης από την πολυκατοικία ο νεαρός που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί άνοιξαν με κλειδαρά την πόρτα και τον πήραν.
Έπειτα από από διαπραγματεύσεις με ειδικό της ΕΛ.ΑΣ και συνομιλίες με συγγενικά του πρόσωπα κατάφεραν και τον απομάκρυναν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα.
Στο κτίριο είχαν εισέλθει και άνδρες της ΟΠΚΕ.
Το χρονικό του επεισοδίουΟ 20χρονος είχε κλειστεί από νωρίς το μεσημέρι στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι. Ο νεαρός ζητούσε να μιλήσει με ψυχολόγο.
Επιπλέον, είχαν ειδοποιηθεί και οι γονείς του φοιτητή, από την Εύβοια που διαμένουν. Στην συμπρωτεύουσα βρίσκονταν και άλλοι συγγενείς του 20χρονου, ωστόσο εκείνος συνομιλούσε μόνο με τον διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ, χωρίς να βγαίνει από το σπίτι του.
Στο σημείο βρίσκονταν νωρίτερα και συμφοιτητές του 20χρονου, οι οποίοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, καλώντας τον να ηρεμήσει και να επιστρέψει με ασφάλεια στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από τους φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών».
Στο σημείο βρίσκονταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή είχε αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Η οδός Κασσάνδρου παραμένει κλειστή, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.
