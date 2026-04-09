Συγκινημένος ο Κερτ Ράσελ για τη συμμετοχή του στο The Madison: Η ιστορία αγάπης του μου θυμίζει τη σχέση μου με τη Γκόλντι Χον
Το σενάριο με «χτύπησε» πολύ βαθιά, δήλωσε ο ηθοποιός
Συγκινημένος παρουσιάστηκε ο Κερτ Ράσελ μιλώντας για τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που ένιωσε με τη σειρά «The Madison» στην οποία παίζει, εξηγώντας πως η ιστορία αγάπης του χαρακτήρα του τού θύμισε τη μακροχρόνια σχέση του με τη Γκόλντι Χόουν.
Ο 75χρονος ηθοποιός υποδύεται τον Πρέστον Κλάιμπερν στο σίριαλ, με τον θάνατο του χαρακτήρα του στο πρώτο επεισόδιο να λειτουργεί ως καταλύτης για την εξέλιξη της ιστορίας. Η σύζυγός του στη σειρά, Στέισι Κλάιμπερν, την οποία ενσαρκώνει η Μισέλ Φάιφερ, έρχεται αντιμέτωπη με την απώλεια και την επίγνωση ότι δεν είχε αντιληφθεί πλήρως το βάθος της σχέσης τους όσο εκείνος ήταν εν ζωή.
Σε συνέντευξή του στο The National, ο Ράσελ παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε να διαβάσει τα σενάρια, καθώς τον επηρέασαν έντονα: «Δυσκολεύτηκα να τα ολοκληρώσω. Με χτυπούσαν πολύ βαθιά και ένιωθα ότι αυτό είναι βασικό στοιχείο της δύναμης της σειράς. Η γραφή ήταν τόσο αυθεντική».
Όπως εξήγησε, η ιστορία ενός δυνατού έρωτα που διακόπτεται από την απώλεια και αφήνει τον έναν σύντροφο με ανεκπλήρωτα συναισθήματα, του φάνηκε ιδιαίτερα οικεία. «Είναι μια πραγματική σχέση αγάπης. Και όταν ένας από τους δύο φεύγει, ο άλλος συνειδητοποιεί ότι δεν είχε καταλάβει πόσο βαθιά ήταν», ανέφερε.
Ο ηθοποιός διατηρεί σχέση με τη Γκόλντι Χόουν για περισσότερα από 40 χρόνια, με την οποία γνωρίστηκε το 1966 στα γυρίσματα της ταινίας «The One and Only, Genuine, Original Family Band». Η σχέση τους ξεκίνησε χρόνια αργότερα, όταν συνεργάστηκαν ξανά στην ταινία «Swing Shift».
Μιλώντας και στο Men’s Health, ο Ράσελ σημείωσε τις ομοιότητες ανάμεσα στη δική του σχέση και αυτή των χαρακτήρων: «Κάποιες από τις συζητήσεις που έχουν κάνει, τις έχω κάνει κι εγώ. Με τη Γκόλντι έχουμε κάνει πολύ παρόμοιες κουβέντες. Είναι μια σχέση που σπάνια βλέπεις πλέον».
Το «The Madison» σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς η πρεμιέρα του συγκέντρωσε 8 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα στις πρώτες 10 ημέρες. Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν, με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.
Αν και ο χαρακτήρας του πεθαίνει από το πρώτο επεισόδιο, ο Ράσελ εμφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της πρώτης σεζόν μέσω flashbacks, ενώ όπως αποκάλυψε, ο δεύτερος κύκλος θα εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στη σχέση του Πρέστον και της Στέισι: «Με πολλούς τρόπους, είναι ακόμα καλύτερος. Τους βλέπεις μαζί πολύ περισσότερο».
Kurt Russell says 'The Madison' love story 'hit me really hard' because of his romance with Goldie Hawn
