Δάκρυσε on air η Ιλένια Ουίλιαμς βλέποντας βίντεο με τον πατέρα της Ρόμπερτ
Είναι φοβερό πώς βάζεις ένα τείχος και λες «το ‘χω» και μετά πέφτει, είπε η τραγουδίστρια
Βίντεο με τον πατέρα της Ρόμπερτ Ουίλιαμς που έχει φύγει από τη ζωή είδε η Ιλένια Ουίλιαμς και δάκρυσε on air.
Στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τρίτη 28 Απριλίου προβλήθηκε ένα αφιέρωμα για την τραγουδίστρια και στο τέλος αυτού υπήρχαν στιγμιότυπα που τραγουδούσε με τον πατέρα της που άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 Αυγούστου 2022, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, με αποτέλεσμα να συγκινηθεί και να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Η Ιλένια Ουίλιαμς είπε χαρακτηριστικά αμέσως μετά: «Είναι φοβερό πώς βάζεις ένα τείχος, έναν φράχτη και λες "Εντάξει, το ‘χω, το ‘χω". Και μετά πέφτει. Και μετά λες “Εντάξει, όχι, δεν το ‘χω". Είναι ανθρώπινο».
Οι παρουσιαστές τότε άλλαξαν θέμα συζήτησης και αναφέρθηκαν στις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει η τραγουδίστρια στον καλλιτεχνικό χώρο, με την ίδια επισημαίνει: «Δεν πιστεύω ότι έχουν τιμωρηθεί συμπεριφορές σε αυτό τον χώρο. Το λέω από ιστορίες που ξέρω και έχω ακούσει. Μπορεί να μην τιμωρούνται στο χώρο και στη δουλειά αλλά στο τέλος της ημέρας ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Μου κάνει εντύπωση πώς πολλές φορές μπορεί να καλύπτονται πράγματα για κάποιους ανθρώπους. Θεωρώ ότι αυτό θα αλλάξει, στα επόμενα πολλά χρόνια. Όχι ακόμα. Έχει πολύ δρόμο. Είναι η κοινωνία μας έτσι δομημένη».
Για τη συνεργασία που σταμάτησε λόγω κακοποιητικής συμπεριφοράς, η Ιλένια Ουίλιαμς ανέφερε: «Όταν είπα «άντε γεια», δεν είχα στον ήλιο μοίρα, δεν είχα ούτε ένα ευρώ στην άκρη. Είχα την επιλογή των γονιών μου, αλλά είπα "όχι, για μένα δεν πάει άλλο αυτό". Δεν πήγαινε άλλο».
Όπως εξήγησε, την πρώτη φορά που είπε «όχι» σε συνεργασία επιβράβευσε τον εαυτό της, καθώς είχει μάθει να συμβιβάζεται: «Είπα “μπράβο μου”, γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει να λέει “όχι”. Είμαι ένας άνθρωπος που συμβιβάζεται πάρα πολύ και, επίσης, έχω μεγαλώσει και σε ένα σπίτι, που πάντα έπρεπε να υπάρχει κάτι σταθερό. Που ξέρετε ότι αυτή η δουλειά ποτέ δεν είναι κάτι σταθερό. Ο μπαμπάς μου μου είχε πει “εγώ δεν ήθελα να γίνεις τραγουδίστρια, γιατί δεν ήθελα να συμβιβαστείς με πράγματα, ήθελα να μπορείς να έχεις την επιλογή να πεις όχι”. Εννοείται ότι έχω συμβιβαστεί με πράγματα στη δουλειά αυτή. Εννοείται ότι έχω δουλέψει σε συνθήκες που δεν ήταν οι ιδανικές για εμένα. Αλλά σίγουρα ήταν κάτι που ήταν επιλογή μου 100%. Δηλαδή έλεγα "Τώρα θα σκάσω αλλά θα σκάψω, γιατί θα κερδίσω κάτι από αυτό"».
