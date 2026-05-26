Ο Τακάακι Νεμότο στον Δανίκα... στα ελληνικά: Όμηρος, Αγγελόπουλος και σούσι, μια ελληνοϊαπωνική γέφυρα 3.000 χρόνων

Σκηνή 1η: «Είμαι ειδικός για την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα»

Σκηνή 2η: «Μοιάζουμε - και στην Ιαπωνία οι οικογένειες είναι πολύ δεμένες»

Σκηνή 3η: Στην Ιαπωνία θαυμάζουν τον Θόδωρο Αγγελόπουλο

Σκηνή 4η: «Το όνομά μου ακούγεται σαν να είναι από την Κρήτη, Τακάκης»

Σκηνή 5η: «Η πριγκίπισσα Κάκο επισκέφτηκε το μοναστήρι Φανερωμένης στη Σαλαμίνα»

Σκηνή 6η: Ελληνική κουζίνα στη Γιοκοχάμα με ονόματα «Σπάρτη» και «Ολυμπία»

Σκηνή 7η: «Ο Βούδας είναι σοφός - όχι θεός»

Σκηνή 8η: «Δεν είμαστε εσωστρεφείς, απλά δεν εκφράζουμε τα αισθήματά μας. Εσείς εκφράζεστε ελεύθερα, πιο άνετα»

Σκηνή 9η: «Τέσσερα νησιά που τα ελέγχει η Ρωσία, εμείς τα διεκδικούμε γιατί ιστορικά είναι γιαπωνέζικα»

Επίλογος: Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και ο Θεόδωρος Τερζόπουλος

Να την ασπαστούμε. Διαβάστε τον φίλο Τακάκη Νεμότο.TAKAAKI NEMOTO: Αρχικά στη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθα το 1999 για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το 1998 είχα μπει στο υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας. Κάθε διπλωμάτης έχει την ευκαιρία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας και στην περίπτωσή μου ήταν τα ελληνικά.Τ.Ν.: Δύο χρόνια, μαζί με τη γυναίκα μου. Μετά κατέβηκα στην Αθήνα για να αναλάβω τη θέση μου στην πρεσβεία.Τ.Ν.: Ξαναγύρισα το 2010.Τ.Ν.: Τον Οκτώβριο του 2022.Τ.Ν.: Σε αυτή την τρίτη μου θητεία είμαι μόνος μου. Στις δύο προηγούμενες ήμουν με την οικογένεια, αλλά το συζητήσαμε και αποφασίσαμε να έρθω μόνος.Τ.Ν.: Αγγλικά.Τ.Ν.: Ναι. Μοιάζουν πολύ. Και στην Ιαπωνία οι οικογένειες είναι πολύ δεμένες.Τ.Ν.: Βέβαια. Είμαστε δύο χώρες ναυτιλιακές. Με τα πλοία που ελέγχονται από τους Ελληνες εφοπλιστές, η Ελλάδα είναι η νούμερο ένα δύναμη.Τ.Ν.: Ναι, βέβαια, η Ελλάδα έχει πιο μεγάλη Ιστορία. Αλλά και εδώ και εκεί υπάρχει σεβασμός στην αρχαιότητα, αυτή είναι άλλη μία ομοιότητα. Και οι δύο λαοί νομίζω έχουν μεγάλο σεβασμό στην Ιστορία τους.Τ.Ν.: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η «Πολίτικη Κουζίνα». Είδα και μερικές ταινίες του Αγγελόπουλου. Το «Μία αιωνιότητα και μία μέρα» ήταν η πρώτη ταινία που είδα στα ελληνικά, όταν ήμουν στην Ιαπωνία.Τ.Ν.: Ναι, ακριβώς.Τ.Ν.: Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό στη Φουκουσίμα. Αν θυμάστε, το 2011 έγινε ένας μεγάλος σεισμός εκεί.Τ.Ν.: Ναι, πανεπιστήμιο πήγα στο Τόκιο.Τ.Ν.: Τέτοιες υπάρχουν και στην Ιαπωνία. Για να περάσει κάποιος σε δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να δώσει εξετάσεις, που γίνονται σε όλη την επικράτεια. Ενιαία εξέταση, όπως έχετε εσείς. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάθε ένα έχει τις δικές του εξετάσεις, ξεχωριστές.Τ.Ν.: Ναι, πολλά. Τώρα βέβαια γίνονται συγχωνεύσεις λόγω του δημογραφικού. Μειώνεται ο πληθυσμός των νέων...Τ.Ν.: Ναι, είναι μια κοινωνία γερασμένη, με υπογεννητικότητα. Γι’ αυτό και συγχωνεύονται, μειώνονται τα πανεπιστήμια. Και τα δημόσια και τα ιδιωτικά.Τ.Ν.: Αρχαία ιαπωνική λογοτεχνία ήταν οι πρώτες μου σπουδές. Μετά πήρα πτυχίο από τη Νομική Σχολή και έδωσα εξετάσεις για να μπω στο Διπλωματικό Σώμα.Τ.Ν.: Ναι, όταν λέω το μικρό μου όνομα, λένε ότι ακούγεται σαν κρητικό. Τακάκης!Τ.Ν.: Εχω μελετήσει γενικά για τη χώρα σας, είμαι εξειδικευμένος στην Ελλάδα. Δεν έχω διαβάσει μόνο Καζαντζάκη, έχω διαβάσει και Καβάφη, Ελύτη, Σεφέρη...Τ.Ν.: Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου - και τώρα ακόμα.Τ.Ν.: Βεβαίως. Και έχω ξεκινήσει και αρχαία ελληνικά. Δεν τα έχω τελειώσει, είναι εξαιρετικά δύσκολα.Τ.Ν.: Μπράβο της. Εγώ ξέρω τη Μαρία Αργυράκη, που είναι μεταφράστρια του συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι. Και τον Στέλιο Παπαλεξανδρόπουλο που διδάσκει ιαπωνική θρησκεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.Τ.Ν.: Ναι, κάποτε επισκέφθηκε την πρεσβεία μας και είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του. Δεν ήξερα ότι μιλάει τόσο καλά τα ιαπωνικά, μου έκανε εντύπωση.Τ.Ν.: Τώρα έχουμε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό, λέγεται Σαναέ Τακαΐτσι. Ο πρωθυπουργός σας, ο κ. Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2023 και ήταν ένα εναρκτήριο λάκτισμα που ξεκίνησε πολλά. Ακολούθησαν πολλά επιτεύγματα στη διμερή σχέση. Για παράδειγμα, κάναμε τη Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.Τ.Ν.: Οτι μια εταιρεία δεν θα πληρώνει φόρους και στην Ιαπωνία και στην Ελλάδα. Επίσης, συμφωνήσαμε να κάνουμε το 2024 Ετος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας - Ιαπωνίας. Εχουμε διοργανώσει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και στις δύο χώρες. Και στην κορύφωσή τους, επισκέφτηκε επίσημα την Ελλάδα η πριγκίπισσα Κάκο, τον Μάιο του 2024. Πήγε στην Κέρκυρα και τη Σαλαμίνα. Εκεί στη Σαλαμίνα είναι ένα μοναστήρι, η Φανερωμένη, το οποίο συνεργαζόταν με μία Γιαπωνέζα καθηγήτρια για τη συντήρηση των τοιχογραφιών του και την αποκατάστασή τους. Για να τιμήσει αυτό το έργο πήγε εκεί η πριγκίπισσα.Τ.Ν.: Και από τα δύο. Υπάρχουν ελληνικά εστιατόρια στην Ιαπωνία, ελάχιστα, μακάρι να ήταν περισσότερα. Στο Τόκιο, πηγαίνω συχνά σε κάποια από αυτά. Ξέρετε, στη Γιοκοχάμα, που είναι μεγάλο λιμάνι όπως ο Πειραιάς, επειδή έρχονταν πολλά ελληνικά πλοία με ελληνικό πλήρωμα, κάποιοι από αυτούς άνοιξαν ελληνικά εστιατόρια. Ακόμα παραμένουν τουλάχιστον δύο, αν δεν κάνω λάθος λέγονται «Σπάρτη» και «Ολυμπία». Βέβαια οι Ελληνες έχετε μεγάλη κοινότητα στο εξωτερικό. Ενας Ελληνοαυστραλός άνοιξε ένα μεγάλο, κομψό, καλό εστιατόριο στο κέντρο του Τόκιο που λέγεται «The Apollo». Σερβίρει ελληνική κουζίνα, αλλά είναι λίγο ακριβό.Τ.Ν.: Η τιμή των ακινήτων είναι εξωφρενικά ακριβή, αλλά γενικά άλλα πράγματα όπως τα φαγητά, τα λαχανικά, δεν είναι ακριβά. Ούτε οι μετακινήσεις.Τ.Ν.: Εχετε δίκιο, αν και προσωπικά δεν ασχολούμαι με τη μόδα.Τ.Ν.: Από την εκπαίδευση, από την αγωγή.Τ.Ν.: Ηταν πιο αυστηροί νομίζω. Ο παππούς μου ήταν αστυνομικός, είχε πεθάνει όταν ήμουν πολύ μικρός, δεν έχω την εικόνα του, αλλά όταν μαζευόμασταν στο σπίτι του, είχε παραμείνει μια ατμόσφαιρα αυστηρή. Ετσι ήταν παλιά η κοινωνία, αλλά η πειθαρχία παραμένει.Τ.Ν.: Επιφανειακά, ο πατέρας. Ουσιαστικά όμως η μητέρα. Οι γυναίκες συνήθως ελέγχουν τα οικονομικά της οικογένειας.Τ.Ν.: Δεν έχουμε ακριβώς την ίδια έννοια για τη θρησκεία. Γενικά θα έλεγα ότι ο βουδισμός και ο σιντοϊσμός είναι περισσότερο φιλοσοφία. Στον σιντοϊσμό λατρεύουν τη φύση, μέσα στην οποία νιώθουν ότι υπάρχουν θεότητες που έχουν σχέση με τις ψυχές των προγόνων. Κάνουμε προσευχή για την ψυχή, τη μνήμη των προγόνων καθημερινά. Σε ό,τι αφορά τον βουδισμό, ο Βούδας δεν θεωρείται θεός, αλλά ένας σοφός που άφησε διδασκαλίες, καθοδήγησε στους ανθρώπους για να απελευθερωθούν από τα βάσανα. Δεν είναι καθαρά θρησκεία, είναι περισσότερο έθιμο, νομίζω. Πάντως παίζει ρόλο στην ηθική μας, αυτό είναι σίγουρο.Τ.Ν.: Ακόμα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, παίζει ρόλο. Πηγαίνουν πολλοί στους ναούς για να κάνουν προσευχή ή να γιορτάσουν κάτι.Τ.Ν.: Ναι, παραμένει. Αν και παντρεύονται όλο και λιγότεροι.Τ.Ν.: Και στην Ιαπωνία υπάρχουν διαζύγια, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στο διαζύγιο.Τ.Ν.: Ο τρόπος ζωής. Γνωρίζετε καλά πώς να απολαμβάνετε τη ζωή. Αυτό το θαυμάζω πολύ. Επίσης, εμείς οι Ιάπωνες δεν θα έλεγα ότι είμαστε εσωστρεφείς, αλλά δεν εκφράζουμε πολύ τα αισθήματά μας. Εσείς, αντίθετα, εκφράζεστε ελεύθερα, πιο άνετα.Τ.Ν.: Προσωπικά, τον πολιτισμό. Ειδικά την αρχαία κουλτούρα, γι’ αυτό έχω αρχίσει να μαθαίνω αρχαία ελληνικά. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα τελειώσω.Τ.Ν.: Οχι, έχω κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, δύο χρόνια. Αλλά δεν έχω τελειώσει, πρέπει να το κάνω, να ολοκληρώσω.Τ.Ν.: Είναι μεγάλη η Ιστορία, αρχίζοντας από την εποχή του Ομήρου μέχρι τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είναι τεράστια. Οσο πλησιάζω στη σύγχρονη εποχή, γίνεται ίσως πιο εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω τα λόγια του Ομήρου, των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.Τ.Ν.: Είναι πολύ δύσκολο. Εχω διαβάσει, για παράδειγμα, την Καινή Διαθήκη και τους Μύθους του Αισώπου. Και άλλα εύκολα. Λουκιανό επίσης.Τ.Ν.: Στα αρχαία ελληνικά όχι, στα ιαπωνικά ναι. Αν και είναι δύσκολος και στα ιαπωνικά.Τ.Ν.: Βεβαίως. Αλλά σε γενικές γραμμές διδάσκονται και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Η πρώτη σελίδα στο βιβλίο της Παγκόσμιας Ιστορίας είναι για την Ελλάδα. Νομίζω πως όλοι οι Ιάπωνες γνωρίζουν τα μεγάλα ονόματα, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Ευριπίδη, τον Σοφοκλή, τον Θουκυδίδη...Τ.Ν.: Ναι, πολλοί Ιάπωνες γνωρίζουν, θαυμάζουν και εμπνέονται. Ακόμα και τώρα.Τ.Ν.: Βεβαίως. Εχουμε κάνει πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Εχουμε στείλει ιατρική βοήθεια. Οπως και βοήθεια για την καθημερινή ζωή και έχουμε αποφασίσει να δώσουμε οικονομική ενίσχυση όταν τελειώσει ο πόλεμος και ξεκινήσει η ανασυγκρότηση της χώρας. Προσπαθούμε σε συνεργασία με την Ευρώπη και την Αμερική να βοηθήσουμε την Ουκρανία, γιατί κι εμείς έχουμε όχι πρόβλημα, αλλά μεγάλη ανησυχία στην περιοχή μας.Τ.Ν.: Για διάφορα πράγματα που γίνονται, όπως ξέρετε.Τ.Ν.: Ας πούμε ότι οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες πάντα έχουν καλές περιόδους και δύσκολες περιόδους. Να υπάρχει μια ειρήνη, να υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο να ανταγωνίζεσαι καλά, όχι με εχθρικό τρόπο, επιθετικό. Να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, αλλά με το πνεύμα της συνεργασίας και της φιλίας. Αυτό θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει τώρα.Τ.Ν.: Γι’ αυτό αν κάτι συμβεί στην περιοχή μας, θέλουμε την υποστήριξη και τη βοήθεια από τις άλλες χώρες, ειδικά από την Ευρώπη.Τ.Ν.: Πάρα πολλά, ναι. Αυτή είναι άλλη μία ομοιότητα με την Ελλάδα.Τ.Ν.: Είναι τέσσερα νησιά στη βόρεια άκρη της χώρας μας που τα ελέγχει η Ρωσία και εμείς τα διεκδικούμε. Ιστορικά είναι ιαπωνικά.Είναι τόσο γλυκός, τόσο ευχάριστος και τόσο πηγαία ευγενής. Απίστευτο. Προτού χωρίσουμε τον ρώτησα για τις πιο στενές, ερωτικές σχέσεις Γιαπωνέζων με Ελληνίδες και τούμπαλιν.Τ.Ν.: Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά υπάρχουν τέτοια ζευγάρια. Περίπου 300-400 είναι παντρεμένοι με Ελληνες και Ελληνίδες.Τ.Ν.: Οι περισσότεροι μένουν εδώ, αλλά υπάρχουν και στην Ιαπωνία. Ενας καθηγητής μου, που έκανε ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, έχει Ελληνίδα γυναίκα.Τ.Ν.: Εχει ομοιότητες, ναι. Για παράδειγμα, ο κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο σκηνοθέτης, έχει συνεργαστεί με Ιάπωνες σκηνοθέτες για να δείξει αυτήν την ομοιότητα. Εχει σκηνοθετήσει και ο ίδιος με τον ιαπωνικό τρόπο, και στην Ιαπωνία και στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί Ιάπωνες που ασχολούνται με το ελληνικό θέατρο. Το 2004 ο σκηνοθέτης Γιούκιο Νιναγκάουα ανέβασε «Οιδίποδα Τύραννο» στο Ηρώδειο, με Ιάπωνες ηθοποιούς. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Ταντάσι Σουζούκι, που συνεργάζεται χρόνια με τον κ. Θεόδωρο Τερζόπουλο.Τ.Ν.: Γενικά λέω «όπου γης και πατρίς». Καλύτερα να απολαμβάνεις τη ζωή, παρά να έχεις παράπονο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου.Αυτό λέω κι εγώ. Ελιξίριο μακροζωίας, εκτός από τροφή, η ρήση του... Τακάκη Νεμότο: Να απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Με τα παράπονα και την γκρίνια αφαιρείτε χρόνια. Να το θυμάστε!