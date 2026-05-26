Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, τουλάχιστον τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο έφηβοι, σκοτώθηκαν σήμερα στο Βέλγιο όταν ένα τρένο έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομκή διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας, μετέδωσε το RTL TV επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρικ, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.Τα άλλα δύο θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού και ο συνοδός χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για γυναίκα ή άνδρα, δήλωσε ο υπουργός προσθέτοντας ότι δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.Η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι επτά μαθητές, ο οδηγός και ένας ή μια συνοδός επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Διευκρίνισε επίσης ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:08 το πρωί σε ισόπεδη διάβαση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχαουτ, σε απόσταση περίπου 23 χιλιομέτρων από τις Βρυξέλλες.Σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel, "το μίνιμπας χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό".Οπως δήλωσε ο Κρικ, κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι προστατευτικές μπάρες στη διάβαση είχαν κατέβει.Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν πάντως πολύ ασαφείς.Ο Σακρέ είπε ότι η μπάρα ήταν κατεβασμένη και το φανάρι κόκκινο. "Έχουμε πλάνα που το δείχνουν", είπε ο ίδιος.