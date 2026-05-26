Θρίλερ στο Νέο Ηράκλειο με μαχαιρωμένο άνδρα, οι κραυγές βοήθειας που αναστάτωσαν τη γειτονιά
Οι αστυνομικοί του έσωσαν τη ζωή - Άγνωστες οι συνθήκες τραυματισμού

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου στο Νέο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 11:40 περίοικοι αλλά και εργαζόμενοι από γειτονική επιχείρηση άκουσαν έναν άνθρωπο να φωνάζει σε βοήθεια. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, με την ομάδα ΔΙΑΣ Χαλανδρίου να φτάνει πρώτη στο σημείο.

Οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο άνδρα, κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε και αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Υπάλληλος γειτονικής επιχείρησης, που μίλησε στο Protothema περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο. «Αμέσως ακούσαμε κάποιον να φωνάζει δυνατά “βοήθεια”. Ο πρώτος που τον αντίκρισε ήταν μέλος της οικογένειάς του”. “Τρέξαμε όλοι μαζί και είδαμε τον άνδρα μέσα στα αίματα. Καλέσαμε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθαν όλοι πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας.
