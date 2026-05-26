Εργατικό ατύχημα στα Ιωάννινα, εργάτης έπεσε σε θεμέλια οικοδομής
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Εργατικό ατύχημα Πυροσβεστική Οικοδομή

Εργατικό ατύχημα στα Ιωάννινα, εργάτης έπεσε σε θεμέλια οικοδομής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες εργάτης έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων μέσα στο σκάμμα των θεμελίων

Εργατικό ατύχημα στα Ιωάννινα, εργάτης έπεσε σε θεμέλια οικοδομής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Ζωσιμάδων και Αγίας Σοφίας, όταν εργαζόμενος έπεσε μέσα στα θεμέλια οικοδομής.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε με 10 πυροσβέστες και τρία οχήματα για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση του τραυματία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epirus-tv-news.gr, ο εργάτης, ο οποίος φέρεται να είναι υπέρβαρος, έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων μέσα στο σκάμμα των θεμελίων της οικοδομής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο γόνατο.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφέρουν με ασφάλεια τον τραυματία σε προσβάσιμο σημείο, χρησιμοποιώντας φορείο διάσωσης και στη συνέχεια ο τραυματισμένος άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης