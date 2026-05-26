Δεκάδες drones κατέληξαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στο Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
Σχεδόν 90 drones κατέληξαν στη θάλασσα στο λιμάνι Darling Harbour του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια νυχτερινού σόου του φεστιβάλ Vivid Sydney, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα του κοινού.

Οι διοργανωτές του Vivid Sydney, του ετήσιου φεστιβάλ φωτισμού που διαρκεί τρεις εβδομάδες και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό οφείλεται σε «απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες» και προχώρησαν στην ακύρωση αρκετών επόμενων παραστάσεων.

Η βρετανική εταιρεία Skymagic, η οποία είχε αναλάβει το drone σόου, απέδωσε το πρόβλημα σε αλλαγή ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως υποστήριξε, κανένα drone δεν έπεσε εκτός των προκαθορισμένων ζωνών ασφαλείας.

Εργαζόμενος στην περιοχή, ο οποίος μίλησε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC, περιέγραψε τη στιγμή της πτώσης λέγοντας: «Ο ήχος από τη πρόσκρουσή τους στην προβλήτα ήταν πολύ δυνατός, ακόμη και από απόσταση περίπου 10 έως 20 μέτρων. Μπορούσες να ακούσεις καθαρά τα drones να πέφτουν και να συντρίβονται πάνω στο τσιμεντένιο τμήμα της μαρίνας».

Εκπρόσωπος του Vivid Sydney ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές για την «απογοήτευση και την ταλαιπωρία» που προκλήθηκε, σημειώνοντας ότι οι χειριστές των drones αποφάσισαν να διακόψουν την παράσταση «σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν επίσης ότι η Skymagic και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε πλήρη αξιολόγηση του περιστατικού, πριν ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση των υπόλοιπων προγραμματισμένων παραστάσεων.

Το σόου με τίτλο «Star-Bound» περιλαμβάνει έως και 1.000 ειδικά κατασκευασμένα drones, τα οποία συμμετέχουν σε εναέρια παράσταση διάρκειας περίπου 12 λεπτών. Οι πρώτες παραστάσεις ξεκίνησαν την Κυριακή και συνολικά είχαν προγραμματιστεί 22 σόου μέσα σε 11 βραδιές κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών εβδομάδων.

