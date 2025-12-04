Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ρόμπερτ Ουίλιαμς: Η κόρη του δημοσίευσε βίντεο από τα τελευταία γενέθλιά του
Θα έδινα τη ζωή μου για ακόμη μια μέρα σαν και αυτή, έγραψε στην ανάρτησή της η Ιλένια Ουίλιαμς
Τα 76 του χρόνια θα συμπλήρωνε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η κόρη του έκανε μια ανάρτηση για την ιδιαίτερη μέρα, τονίζοντας πόσο έντονη είναι η απουσία του.
Η Ιλένια Ουίλιαμς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τα τελευταία γενέθλια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020. Σε αυτό, ο τραγουδιστής στέκεται μπροστά στην τούρτα γενεθλίων του, ενώ μέλη της οικογένειάς του τραγουδούν το «Happy Birthday», πριν εκείνος σβήσει τα κεράκια που σχηματίζουν τον αριθμό 72.
«Θα έδινα τη ζωή μου για ακόμη μια μέρα σαν και αυτή. Μου λείπεις μπαμπά, περισσότερο από όσο οι λέξεις μπορούν να πουν», σχολίασε πάνω στο κλιπ που ανάρτησε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε το βίντεο
