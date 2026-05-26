«Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει»: Η 52χρονη περιγράφει την άγρια επίθεση από τον 25χρονο Αιγύπτιο στο μαγαζί της
«Μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε», ανέφερε γυναίκα, σημειώνοντας ότι τότε ο 25χρονος έβγαλε ένα μικρό σουγιά, την απείλησε και την έριξε κάτω
Τις στιγμές τρόμου που βίωσε στα χέρια του 25χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος εισέβαλε στο κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη και την ξυλοκόπησε άγρια, αφού πρώτα της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, περιέγραψε η 52χρονη γυναίκα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαΐου, όταν ο 25χρονος, που έχει αδυναμία ομιλίας, εισέβαλε στο κατάστημα επιδιορθώσεων ρούχων της 52χρονης στην περιοχή της Ανάληψης και προσπαθώντας αρχικά να επικοινωνήσει μαζί της με νοήματα, την πλησίασε και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, της έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου. Αμέσως μετά την ακινητοποίησε και την έριξε στο δάπεδο και την ξυλοκόπησε.
«Μπήκε μέσα στο κατάστημα και έκανε πως κοιτούσε. Δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για κάποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε», ανέφερε γυναίκα, σημειώνοντας ότι τότε ο 25χρονος έβγαλε ένα μικρό σουγιά, την απείλησε και την έριξε κάτω.
«Άρχισε να χτυπάει στο πάτωμα το κεφάλι μου και να με πνίγει με την κουρτίνα και ένα παντελόνι. Νόμιζα ότι θα πεθάνω, προσπάθησα να αντισταθώ», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν τυχερή που σύζυγός της έφτασε μέσα σε έξι λεπτά στο κατάστημα. «Τον σταμάτησε και τον έβγαλε έξω από το μαγαζί και τότε μπόρεσε και διέφυγε. Ευτυχώς ο άντρας μου δεν είχε πάει ακόμα στην δουλειά διαφορετικά δε θα ζούσα. Κάθε λεπτό όμως στα χέρια του δράστη ήταν αιώνας. Έμαθα ότι επιτέθηκε και σε άλλη γυναίκα. Ευτυχώς η αστυνομία τον έπιασε», κατέληξε.
Μετά το περιστατικό η 52χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε.
Στον μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το protothema.gr, φαίνεται η στιγμή που ο 25χρονος Αιγύπτιος τρέχει για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που καταφθάνουν στο σημείο.
Μετά την εξιχνίασης της υπόθεσης, σε βάρος του 25χρονου, οποίος είναι άλαλος, σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες για ληστεία σε βάρος 22χρονης και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα.
