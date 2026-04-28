Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τίνα Μεσσαροπούλου: Μας λείπει, δεν κάνουμε αναφορές συνέχεια γιατί δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε συναισθηματικά
Η παρουσιάστρια μίλησε για τη δημοσιογράφο με αφορμή την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη
Στον λόγο που δεν γίνονται συνεχή σχόλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς όπως είπε δεν θέλουν να την επιβαρύνουν συναισθηματικά.
Η παρουσιάστρια μίλησε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου μέσα από το «Happy Day» για τη δημοσιογράφο και συνεργάτιδά της, μετά από σχόλιο που έκανε η Φαίη Σκορδά σε δηλώσεις της στην εκπομπή, στέλνοντας ευχές για γρήγορη ανάρρωση.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε ότι η Τίνα Μεσσαροπούλου λείπει σε όλη την ομάδα και πως δέχονται συχνά μηνύματα από τους τηλεθεατές για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» από την Τετάρτη 15 Απριλίου μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.
«Μας λείπει και είμαστε στο πλευρό της, που είναι στο πλευρό του άνδρα της» είπε η παρουσιάστρια, ενώ νωρίτερα σχολίασε: «Όσο για αυτό που είπε η Φαίη για την Τίνα μας, την ευχαριστούμε. Όλοι την έχουν στο μυαλό τους την Τίνα μας. Το καταλαβαίνουμε καθημερινά με ερωτήσεις, με μηνύματα, με τηλέφωνα. Ο λόγος που δεν κάνουμε αναφορές σε καθημερινή βάση είναι γιατί δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε συναισθηματικά. Ξέρει ότι ούτως ή άλλως και δια ζώσης είμαστε στο πλευρό της αλλά μας αρέσει όταν έμπρακτα οι άνθρωποι δείχνουν την αγάπη τους».
Δείτε το βίντεο
Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της από την πρώτη στιγμή, που ξεκίνησε η περιπέτεια της υγείας του. Σημειώνεται, ότι όλο αυτό το διάστημα απουσιάζει από τη θέση της στο πλατό του «Happy Day».
Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν της Δευτέρας 20 Απριλίου, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται: «Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».
Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, ενώ η ιατρική ομάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του και αναμένεται νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασής του.
