Ανεβαίνει η ένταση Ισραήλ - Τουρκίας στη Συρία: Οι βομβαρδισμοί σε αεροπορική βάση, η διάψευση της Άγκυρας και η παρέμβαση των ΗΠΑ

Η επίθεση σηματοδότησε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που το Ισραήλ αψήφησε τις ΗΠΑ, που επιδιώκει να υποστηρίξει τη νέα συριακή κυβέρνηση, με επικεφαλής πρώην τζιχαντιστή, σύμμαχο της Τουρκίας.

«Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», σημείωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η Άγκυρα διέψευσε πως έχει οποιοδήποτε σχέδιο να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία.

«Οι ανυπόστατες κατηγορίες (...) του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού έχουν σκοπό να νομιμοποιήσουν τις παράνομες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, οι οποίες καταφέρνουν πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας», στηλίτευσε η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Αχρείαστη κλιμάκωση»

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