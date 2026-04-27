Άννα Βίσση: Αυτό είναι το βιντεοκλίπ για το viral «Αιγαίο»
GALA
Σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, το νέο κομμάτι της τραγουδίστριας κυριάρχησε στο TikTok πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα

4 ΣΧΟΛΙΑ
Κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ για το πολυσηζητημένο τραγούδι «Αιγαίο» της Άννας Βίσση, σε σκηνοθεσία Βρετανού Alex De Mora, και χορογραφία του Jonny Vieco, συνεργάτη του Harry Styles.

Η κυκλοφορία είχε προαναγγελθεί πριν από μερικές μέρες με σύντομα αποσπάσματα στα social media από τη Vission Music, το νέο creative label που δημιούργησε η τραγουδίστρια σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα. Την παραγωγή του κλιπ, που κυκλοφορεί σε αποκλειστική διανομή Panik Entertainment Group, υπογράφει ο Alex Papakonstantinou.

Σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, το «Αιγαίο» έγινε viral στο TikTok πριν ακόμη παρουσιαστεί επίσημα, με το κομμάτι να χρησιμοποιείται σε πάνω από 5.000 βίντεο στην πλατφόρμα. Καταγράφοντας μία σημαντική πορεία στα charts, έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή του iTunes στην Ελλάδα, στην 3η θέση του iTunes στην Κύπρο και στην 6η θέση του ελληνικού Viral Chart του Shazam.

Δείτε το βιντεοκλίπ

Άννα Βίσση - ΑΙΓΑΙΟ - Official Music Video
4 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης