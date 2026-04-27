Πρινς Τζάκσον για την πρώτη φορά που είδε τον ξάδερφό του στον ρόλο του πατέρα του: Ήταν πραγματικά σοκαριστικό
Ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον τον υποδύεται στη νέα βιογραφική ταινία «Michael»
Για τη συγκινητική στιγμή που είδε τον ξάδερφό του, Τζαφάρ Τζάκσον, να ενσαρκώνει τον πατέρα του στη βιογραφική ταινία «Michael», μίλησε ο Πρινς Τζάκσον περιγράφοντας μια εμπειρία ιδιαίτερα έντονη συναισθηματικά.
Ο ίδιος, σε συνέντευξή του στην ABC News, αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που είδε τον Τζαφάρ σε ρόλο Μάικλ Τζάκσον, λέγοντας: «Η πρώτη φορά που τον είδα από κοντά, με τα μαλλιά και το μακιγιάζ, ήταν πραγματικά ένα σοκ, γιατί δεν είχα δει τον πατέρα μου εδώ και πολύ καιρό». Όπως εξήγησε, η ομοιότητα του ξαδέρφου του με τον θρυλικό τραγουδιστή ήταν τόσο έντονη, που ένιωσε σαν να «επιστρέφει» για λίγο ο πατέρας του: «Ο Τζαφάρ απλώς τον ενσάρκωσε και τον έφερε πίσω εκείνη τη στιγμή».
Ο Πρινς παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το συναίσθημα, καθώς η εικόνα του Τζαφάρ ως Μάικλ ήταν εξαιρετικά πειστική, σημειώνοντας ότι χρειάστηκε χρόνο για να συνέλθει από την ένταση της στιγμής και ότι το πρώτο του ένστικτο ήταν να τον αγκαλιάσει.
Παράλληλα, ανέφερε ότι εξέφρασε την υπερηφάνεια του προς τον ξάδερφό του, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια του Τζαφάρ στηρίζει απόλυτα την ταινία και την ερμηνεία του. Όπως δήλωσε: «Η αντίδραση της οικογένειας στη βιογραφική ταινία ήταν συντριπτικά θετική» και πρόσθεσε ότι «είμαστε πολύ υποστηρικτικοί και απόλυτα σίγουροι πως ο Τζαφάρ ξεπέρασε τις προσδοκίες μας».
Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη στιγμή αυτή ως «μία από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες της ζωής μου», αναφερόμενος στη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας τον πατέρα του να «ζωντανεύει» μέσα από τον ξάδερφό του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
