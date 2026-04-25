Η αμήχανη στιγμή που η Νίκι Γκλέιζερ έκανε παρατήρηση στη Βικτόρια Μπέκαμ να χαμογελάει περισσότερο
«Είναι παντρεμένη με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, είναι πλούσια, επιτυχημένη, εντυπωσιακή... τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει;», είπε η κωμικός
Μία αμήχανη στιγμή υπήρξε ανάμεσα στη Νίκι Γκλέιζερ και στη Βικτόρια Μπέκαμ όταν η κωμικός έκανε «παρατήρηση» στη σχεδιάστρια μόδας για να χαμογελάει περισσότερο.
Κατά τη διάρκεια του Time100 Gala που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 23 Απριλίου, όπου η Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκαν από κοινού, η Νίκι Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και σχολίασε την πορεία της συζύγου του πρώην ποδοσφαιριστή, από την παγκόσμια επιτυχία των Spice Girls έως τη σημερινή της ιδιότητα ως σχεδιάστρια μόδας και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει, παρακινώντας τη να χαμογελάει περισσότερο.
Η Γκλέιζερ είπε χαρακτηριστικά: «Είναι παντρεμένη με τον David Beckham. Είναι πλούσια, επιτυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να τη κάνουμε να χαμογελάσει; Δηλαδή, πραγματικά, σε παρακαλώ, χαμογέλα», σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Hollywood Reporter.
Η κάμερα αμέσως στράφηκε στη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία διατήρησε μία συγκρατημένη έκφραση, με ένα διακριτικό χαμόγελο, ενώ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ που καθόταν δίπλα της γελούσε με το σχόλιο της κωμικού.
Η αμήχανη αυτή στιγμή ήρθε σε μια περίοδο όπου η σχεδιάστρια μόδας αντιμετωπίζει μία δύσκολη οικογενειακή συνθήκη, μετά την απομάκρυνση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος είχε κατηγορήσει δημόσια τους γονείς του πως προσπαθούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και να καταστρέψουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πέλτζ.
