Ο Τζακ Νίκολσον σε μια σπάνια φωτογραφία για τα 89α γενέθλιά του
Η κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού δημοσίευσε ένα στιγμιότυπό του με την Τζόνι Μίτσελ
Μία σπάνια εμφάνιση στα social media έκανε ο Τζακ Νίκολσον που έχει αποσυρθεί από την υποκριτική εδώ και δεκαέξι χρόνια. Η τελευταία φορά που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2010 με την ταινία του «How Do You Know» του Τζέιμς Λ. Μπρουκς το 2010.
Την Πέμπτη 23 Απριλίου ο Νίκολοσον γιόρτασε τα 89α γενέθλιά του και η κόρη του δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία του από την ξεχωριστή μέρα. Αφού ανάρτησε στο Instagram μία εικόνα του πατέρα της από το φιλμ «Something’s Gotta Give», η Λορέν Νίκολσον μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ένα στιγμιότυπο από το σήμερα. Σε αυτό, ο θρυλικός ηθοποιός απαθανατίζεται χαμογελώντας και χειροκροτώντας, ενώ δίπλα του βρίσκεται η Τζόνι Μίτσελ, η οποία επίσης χειροκροτεί.
Δείτε τη φωτογραφία
