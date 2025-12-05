Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Τζακ Νίκολσον - Η φωτογραφία του 88χρονου ηθοποιού με τα παιδιά του
Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Τζακ Νίκολσον - Η φωτογραφία του 88χρονου ηθοποιού με τα παιδιά του
Ο σταρ του Χόλιγουντ έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια από την υποκριτική, απολαμβάνοντας χρόνο με την οικογένειά του
Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν χρόνο ο Τζακ Νίκολσον εμφανίστηκε δημόσια, ποζάροντας με την κόρη του Λορέιν και τον γιο του Ρέι, σε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.
Ο 88χρονος σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε χαμογελαστός δίπλα στα παιδιά που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ.
Δείτε τη φωτογραφία
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail, «ο Τζακ είναι καλά, χαίρεται που μένει μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ και απλώς απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένειά του. Του αρέσει να είναι με τα παιδιά του και είναι πολύ κοντά τους».
Στη φωτογραφία παρούσα ήταν και η Τζένιφερ Νίκολσον, κόρη του από τον γάμο του με τη Σάντρα Νάιτ. Ο Νίκολσον έχει επίσης έναν γιο, τον Κάλεμπ, που απέκτησε με τη Σούζαν Άνσπαχ το 1970, ενώ το 1981 το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν γέννησε το τρίτο του παιδί, τη Χάνι.
Η προηγούμενη δημόσια εμφάνισή του είχε γίνει σχεδόν πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο, στο πάρτι του SNL 50. Το 2024 είχε εντοπιστεί σε έξοδο στο Μπέβερλι Χιλς να χρησιμοποιεί μπαστούνι, ενώ το 2021 είχε πάει σε αγώνα των LA Lakers με τον γιο του Ρέι, γεγονός που είχε σχολιαστεί ιδιαίτερα από τους θαυμαστές. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στο «How Do You Know» το 2010.
Τον περασμένο Ιούλιο, ο Ντάνι ΝτεΒίτο είχε δηλώσει ότι ο Νίκολσον «είναι καλά». Μιλώντας στο People για τα 50 χρόνια από το διάσημο φιλμ «Στη Φωλιά του Κούκου», ανέφερε: «Τον είδα πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν τα γενέθλιά του πριν από έναν μήνα και είναι μια χαρά». Ο ηθοποιός περιέγραψε τη μακρόχρονη φιλία τους και θυμήθηκε ότι ο Νίκολσον ήταν «προσιτός και εγκάρδιος» από τα πρώτα τους γυρίσματα μαζί.
Ο 88χρονος σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε χαμογελαστός δίπλα στα παιδιά που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ.
Δείτε τη φωτογραφία
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail, «ο Τζακ είναι καλά, χαίρεται που μένει μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ και απλώς απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένειά του. Του αρέσει να είναι με τα παιδιά του και είναι πολύ κοντά τους».
Στη φωτογραφία παρούσα ήταν και η Τζένιφερ Νίκολσον, κόρη του από τον γάμο του με τη Σάντρα Νάιτ. Ο Νίκολσον έχει επίσης έναν γιο, τον Κάλεμπ, που απέκτησε με τη Σούζαν Άνσπαχ το 1970, ενώ το 1981 το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν γέννησε το τρίτο του παιδί, τη Χάνι.
Η προηγούμενη δημόσια εμφάνισή του είχε γίνει σχεδόν πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο, στο πάρτι του SNL 50. Το 2024 είχε εντοπιστεί σε έξοδο στο Μπέβερλι Χιλς να χρησιμοποιεί μπαστούνι, ενώ το 2021 είχε πάει σε αγώνα των LA Lakers με τον γιο του Ρέι, γεγονός που είχε σχολιαστεί ιδιαίτερα από τους θαυμαστές. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στο «How Do You Know» το 2010.
Τον περασμένο Ιούλιο, ο Ντάνι ΝτεΒίτο είχε δηλώσει ότι ο Νίκολσον «είναι καλά». Μιλώντας στο People για τα 50 χρόνια από το διάσημο φιλμ «Στη Φωλιά του Κούκου», ανέφερε: «Τον είδα πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν τα γενέθλιά του πριν από έναν μήνα και είναι μια χαρά». Ο ηθοποιός περιέγραψε τη μακρόχρονη φιλία τους και θυμήθηκε ότι ο Νίκολσον ήταν «προσιτός και εγκάρδιος» από τα πρώτα τους γυρίσματα μαζί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα