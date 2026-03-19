Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος «βάφτισε» παίκτρια του MasterChef με το όνομα της πρώην συντρόφου του, Χρύσας Μιχαλοπούλου
Ο σεφ έκανε ένα σχόλιο στο ριάλιτι μαγειρικής για τη «μαμά του Κίμωνα», αναφερόμενος στην πρώην σύντροφό του

Σε μια αναφορά στη Χρύσα Μιχαλοπούλου προχώρησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κατά τη διάρκεια του «MasterChef», αποφασίζοντας να φωνάζει παίκτρια με το όνομα της πρώην συντρόφου του.

Η συγκεκριμένη δήλωση προέκυψε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που προβλήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου και αφορούσε στην παίκτρια Wasan. Πιο συγκεκριμένα, όσο η διαγωνιζόμενη βρισκόταν στον πάγκο της, ο σεφ αποφάσισε να την προσφωνεί ως «Χρύσα», παραπέμποντας στη Χρύσα Μιχαλοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα,  ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είπε αρχικά: «Wasan, δεν έχουμε βρει ελληνικό όνομα γι’ αυτή την εβδομάδα, ε; Το έχουμε αφήσει λίγο πίσω αυτό το concept» με την παίκτρια να απαντάει: «Ναι το πρόσεξα, αλλά γιατί

Τότε ο σεφ έκανε μία πρόταση, αναφερόμενος στη μητέρα του γιου του, Κίμωνα: «Να σου πω λίγο κάτι; Για αυτήν την εβδομάδα θα σε λέω… Να σου πω πώς θα σε λέω; Να δώσω και ψωμάκι λίγο τώρα; Χρύσα! Είναι η μαμά του Κίμωνα. Οπότε θα σε λέω Χρύσα γι’ αυτή την εβδομάδα. Wasan-Χρύσα». Από τη μεριά της η Wasan αποδέχτηκε με χαμόγελο την ιδέα του κριτή - σεφ: «Χρύσα. Αγαπώ αυτό το όνομα. Είναι ένα ιδιαίτερο όνομα. Είμαι χαρούμενη γι’ αυτό. Ναι, μου αρέσει πολύ κι ανυπομονώ και για τα επόμενα ονόματα επίσης. Θέλω να είμαι εδώ για τις επόμενες εβδομάδες, οπότε».

MasterChef 2026 | Πώς βάφτισε τη Wasan ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αυτή την εβδομάδα;

Η πρώτη κοινή έξοδος του Λεωνίδα Κουτσόπουλου και της Χρύσας Μιχαλοπούλου ήταν στο κέντρο της Αθήνας, στις αρχές του 2020. Τον Σεπτέμβριο του 2022, οι δυο τους απέκτησαν τον γιο τους.

Η επιβεβαίωση του χωρισμού τους ήρθε από τη Χρύσα Μιχαλοπούλου, μιλώντας τον Ιανουάριου του 2024, στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει». Τότε, η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί πως η σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο έχει τελειώσει.
