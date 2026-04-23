Κάνιε Γουέστ: Μετά την ακύρωση της εμφάνισής του στην Πολωνία ανακοίνωσε συναυλία στην Τσεχία
Η συναυλία του ράπερ, ο οποίος βλέπει τις εμφανίσεις του να ακυρώνονται εξαιτίας των αντισημιτικών του δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα
Μετά την ακύρωση των συναυλίων του στην Πολωνία και τη Γαλλία, λόγω των αντισημτικών δηλώσεων που έχει κάνει, ο Κάνιε Γουέστ ετοιμάζετα να εμφανιστεί στην Τσεχία.
Την ανακοίνωση έκανε σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, η διευθύντρια του ιππόδρομου της Πράγας Velka Chuchle, όπου θα λάβει χώρα η εκδήλωση. Ο 48χρονος ράπερ αναμένεται να δώσει συναυλία την 25η Ιουλίου στην τσεχική πρωτεύουσα, δήλωσε στο AFP η Σουζάνα Ραμπόβα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
Ο Αμερικανός ράπερ, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο Ye, ο οποίος προετοιμάζει μια περιοδεία στην Ευρώπη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έχασε τα τελευταία χρόνια πολλούς θαυμαστές και πολλά εμπορικά συμβόλαια έπειτα από αντισημιτικές και ρατσιστικές δηλώσεις του.
Μεταξύ άλλων, το 2023 είχε πει πως «λάτρευε τους ναζί», είχε βγάλει προς πώληση στον ιστότοπό του ένα μπλουζάκι διακοσμημένο με τη σβάστικα και είχε κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2025 ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», το οποίο είχε απαγορευτεί από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming.
Στις αρχές Απριλίου, στον καλλιτέχνη, που έχει βραβευτεί με 24 Grammy, απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο για συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, την ώρα που η Ολλανδία έκανε γνωστό πως δεν προβλέπει να απαγορεύσει συναυλίες του που είχαν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου.
Ο Κάνιε Γουέστ είχε ο ίδιος ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της συναυλίας του που είχε προγραμματιστεί για την 11η Ιουνίου στη Μασσαλία, μπροστά στην αντίθεση των αρχών της πόλης και της κυβέρνησης που κατήγγειλαν αντισημιτικές δηλώσεις εκ μέρους του.
Kanye West: après les annulations en chaîne pour ses propos antisémites, le rappeur annoncé en République Tchèque en juillethttps://t.co/TNC9kAcy0I— BFM (@BFMTV) April 23, 2026
