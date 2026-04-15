Ο Κάνιε Γουέστ αναγκάστηκε να αναβάλει τη συναυλία του στη Γαλλία μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης
Ο ράπερ υποχώρησε καθώς ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε πως είναι αποφασισμένος να απαγορεύσει την εμφάνισή του στη Μασσαλία
Την προγραμματισμένη συναυλία του στη Γαλλία αναγκάστηκε να αναβάλει ο Κάνιε Γουέστ, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από τη γαλλική κυβέρνηση.
Ο καλλιτέχνης επρόκειτο να εμφανιστεί στη Μασσαλία στις 11 Ιουνίου, ωστόσο ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε πως είναι «πολύ αποφασισμένος» να απαγορεύσει την εμφάνισή του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην ακύρωση των σχεδίων του μέχρι νεωτέρας.
Σε αναρτήσεις του στο X, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι, «μετά από πολλή σκέψη», αποφάσισε να αναβάλει τη συναυλία, τονίζοντας πως χρειάζεται χρόνος για να αποδείξει την ειλικρινή του πρόθεση να επανορθώσει. Ο ράπερ δήλωσε επίσης ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του και δεν θέλει να φέρει τους θαυμαστές του σε δύσκολη θέση.
Ο λόγος πίσω από τις πιέσεις είναι τα αντισημιτικά σχόλια και για εγκώμια του ναζισμού από την πλευρά του Γουέστ στο παρελθόν, τα οποία είχαν οδηγήσει σε αποκλεισμό των λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στο X. Παρά το γεγονός ότι ο ράπερ είχε απολογηθεί τον Ιανουάριο για τα σχόλιά του, ακόμη και με καταχώριση στη The Wall Street Journal, οι αντιδράσεις συνεχίζουν να τον επηρεάζουν.
After much thought and consideration, it is my sole decision— ye (@kanyewest) April 15, 2026
to postpone my show in Marseille, France until further notice.
I know it takes time to understand the sincerity of my commitment to make amends— ye (@kanyewest) April 15, 2026
I take full responsibility for what’s mine but I don’t want to put my fans in the middle of it
My fans are everything to me
Looking forward to the next shows
See you at the top of the globe 🌏
