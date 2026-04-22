Νίκος Ξυλούρης: Δεν ξέρω τι συνέβη, στο Ηράκλειο τον αγαπούν πολύ, είπε η χήρα του για τον βανδαλισμό της προτομής του

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, άγνωστοι αφαίρεσαν το κεφάλι της προτομής, με τη Δημοτική Αστυνομία να παρεμβαίνει άμεσα στο σημείο, να περισυλλέγει το χάλκινο τμήμα του έργου, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη, και να το τοποθετεί σε ασφαλές σημείο έως ότου αποκατασταθεί η ζημιά, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Ο Νίκος Ξυλούρης, γνωστός και ως ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του νησιού, με τον βανδαλισμό της προτομής του να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Στο πλαίσιο της αποκατάστασης του γλυπτού και των επόμενων ενεργειών, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ενημερώθηκε για το συμβάν και καταδίκασε τον βανδαλισμό, ενώ σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη αποφασίστηκε η αποστολή του έργου την Τετάρτη σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα για αποκατάσταση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο Δήμος Ηρακλείου πρόκειται να προχωρήσει σε κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων μέσω του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού.

: neakriti.gr, cretalive.gr