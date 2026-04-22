Νίκος Ξυλούρης: Δεν ξέρω τι συνέβη, στο Ηράκλειο τον αγαπούν πολύ, είπε η χήρα του για τον βανδαλισμό της προτομής του
Άγνωστοι αφαίρεσαν το κεφάλι της προτομής του αείμνηστου τραγουδιστή σε πλατεία στο Ηράκλειο Κρήτης
Μετά τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο, η χήρα του, Ουρανία Μελαμπιανάκη, προχώρησε σε δηλώσεις, εκφράζοντας την απορία της για το περιστατικό και υπογραμμίζοντας τη βαθιά αγάπη που, όπως ανέφερε, υπάρχει στην τοπική κοινωνία για τον αείμνηστο καλλιτέχνη.
Η Ουρανία Μελαμπιανάκη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου για τον αποκεφαλισμό της προτομής του συζύγου της στην πλατεία Κύπρου, απέναντι από το Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».
Αναφερόμενη στο περιστατικό και στη σχέση του Ηρακλείου με τον Νίκο Ξυλούρη, η ίδια σχολίασε: «Δεν ξέρω τι συνέβη, στο Ηράκλειο αγαπούν πολύ τον Νίκο. Ήταν ο νομός που τον τίμησε και τον μεγάλωσε. Δεν μου αρέσουν γενικώς αυτοί οι βανδαλισμοί. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έκανε για τον Νίκο».
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, άγνωστοι αφαίρεσαν το κεφάλι της προτομής, με τη Δημοτική Αστυνομία να παρεμβαίνει άμεσα στο σημείο, να περισυλλέγει το χάλκινο τμήμα του έργου, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη, και να το τοποθετεί σε ασφαλές σημείο έως ότου αποκατασταθεί η ζημιά, όπως αναφέρει το cretalive.gr.
Ο Νίκος Ξυλούρης, γνωστός και ως ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του νησιού, με τον βανδαλισμό της προτομής του να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης του γλυπτού και των επόμενων ενεργειών, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ενημερώθηκε για το συμβάν και καταδίκασε τον βανδαλισμό, ενώ σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη αποφασίστηκε η αποστολή του έργου την Τετάρτη σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα για αποκατάσταση.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο Δήμος Ηρακλείου πρόκειται να προχωρήσει σε κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων μέσω του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Φωτογραφίες και βίντεο: neakriti.gr, cretalive.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα