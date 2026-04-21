Αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Θα σταλεί στην Αθήνα για αποκατάσταση - Μήνυση κατ' αγνώστων από τον Δήμο Ηρακλείου

Οργή στο Ηράκλειο Κρήτης μετά τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στην πλατεία Κύπρου,  απέναντι από το Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

Άγνωστοι αφαίρεσαν το κεφάλι της προτομής, σύμφωνα με το neakriti.gr. H Δημοτική Αστυνομία επιλήφθηκε άμεσα του περιστατικού, περισυνέλεξε το χάλκινο κεφάλι της προτομής, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη και φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Ο Νίκος Ξυλούρης, ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Κρήτης και ο βανδαλισμός της προτομής έχει προκαλέσει οργή.

Την ίδια ώρα, άμεση ήταν η αντίδραση της δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που βάνδαλοι προξένησαν στην προτομή του Νίκου Ξυλούρη.

Για το θέμα ενημερώθηκε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ο οποίος καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον βανδαλισμό και σε συνεννόηση με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη, το γλυπτό θα αποσταλεί την Τετάρτη (22/4) σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα, για αποκατάσταση.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο Δήμος Ηρακλείου θα καταθέσει μήνυση κατ' αγνώστων μέσω του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού.

Φωτογραφίες και βίντεο: neakriti.gr, cretalive.gr 
