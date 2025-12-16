Νίκος Ξυλούρης: Έζησα μόνο 20 χρόνια μαζί του και μου λείπει 45, δήλωσε η χήρα του
Ο κόσμος τον κρατά ζωντανό και έτσι υπάρχει ο Νίκος, ανέφερε η Ουρανία Μελαμπιανάκη-Ξυλούρη
Την κοινή πορεία της με τον Νίκο Ξυλούρη θυμήθηκε η χήρα του. Η Ουρανία Μελαμπιανάκη-Ξυλούρη παρακολούθησε τα γυρίσματα ενός βίντεο που προβάλλεται στην παράσταση που είναι αφιερωμένη στη ζωή του τραγουδιστή. Η παρουσία της εκεί δεν ήταν εύκολη για εκείνη, αφού της υπενθύμισε όσα στερήθηκε λόγω της απώλειάς του. Μαζί του έζησε, ανέφερε η ίδια, έζησε μόνο είκοσι χρόνια.
«Ήταν πολύ δύσκολο, μπήκα μέσα ξανά στη χαμένη μου ζωή. Έζησα μόνο 20 χρόνια με τον Νίκο και μου λείπει 45», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.
Όπως είπε η χήρα του τραγουδιστή, η αγάπη του κόσμου τον κρατά με κάποιον τρόπο ζωντανό, παρότι έχουν περάσει 45 χρόνια από τον θανάτό του. «Ο κόσμος τον κρατά ζωντανό κι έτσι υπάρχει ο Νίκος, από την αγάπη του κόσμου», σημείωσε.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ουρανία Μελαμπιανάκη-Ξυλούρη είχε περιγράψει την προσωπικότητα του Νίκου Ξυλούρη, κάνοντας λόγο για έναν χαρισματικό, λιγομίλητο και πολύ ευγενικό άνθρωπο. «Ο Νίκος ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, καλός, με ευγενική ψυχή, έξυπνος, λιγόλογος. Ήξερε να σέβεται τους συνανθρώπους του, αλλά και να κάνει τους άλλους να τον σεβαστούν. Ήταν αξιοθαύμαστος πατέρας και σύζυγος, ήξερε ν’ αγαπά και να εκτιμά πράγματα και καταστάσεις. Ακόμη κι όταν έφτασε ψηλά, δεν άλλαξε συμπεριφορά, ήταν πάντα ο ίδιος. Και όταν τον ρωτούσαν πώς αισθάνεται που είναι ο πρώτος κι ο μοναδικός, απαντούσε σεμνά: "Δεν είμαι μόνο εγώ, πριν από μένα υπήρξαν και υπάρχουν πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες"», είχε μοιραστεί.
