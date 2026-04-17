Όλγα Λοβέρα μετά την αποχώρησή της από το Survivor: Ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ
Όλγα Λοβέρα μετά την αποχώρησή της από το Survivor: Ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ
Το ζεις μόνο μία φορά, τόνισε η παίκτρια των «Αθηναίων» που αποχώρησε από το ριάλιτι επιβίωσης
Τις σκέψεις της μετά την αποχώρησή της από το Survivor μοιράστηκε η Όλγα Λοβέρα.
Η παίκτρια από την ομάδα των «Αθηναίων» δήλωσε τυχερή για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης, αφού ήταν μία εμπειρία που θα της μείνει αξέχαστη. Μεταξύ άλλων στάθηκε σε όσα θα της λείψουν από το παιχνίδι και αποκάλυψε ποιος θα ήθελε να αναδειχθεί νικητής.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας του κοινού που έθεσε εκτός Survivor την Όλγα Λοβέρα, εκείνη μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από την παραμονή της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όπως είπε: «Από το Survivor θα κρατήσω ότι είναι τελικά πολύ απλό να ζεις τη ζωή σου με λίγα πράγματα και να είσαι ευτυχισμένος, όταν κάνεις κάτι που σε ολοκληρώνει και σου αρέσει πολύ. Για εμένα η εμπειρία του Survivor ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ και το ζεις μόνο μία φορά. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που ήρθα και που ήρθα και μαζί με τον Νίκο, γιατί από την αρχή ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα και συνεννοούμουν, γιατί με τους υπόλοιπους ήταν λίγο πιο δύσκολο. Θα μου λείψει η καλύβα μας, η παραλία μας ακόμα και τα παιδιά θα μου λείψουν. Εντάξει, οι τσακωμοί τους όχι τόσο, δεν θα μου λείψουν. Θα μου λείψει το πρόγραμμα που είχαμε, οι αγώνες, τα Συμβούλια, ο Άγιος Δομίνικος».
Αναφερόμενοι στους συμπαίκτες της, πρόσθεσε: «Άμα δεν πεινάνε τα παιδιά καλά είναι. Απλά όταν πεινάνε αλλάζουν λίγο οι συμπεριφορές, οπότε αυτό είναι το Survivor. Λένε: ''πεινάμε, πεινάμε!'' Ε, φυσικά πεινάς. Αφού ήρθες στο Survivor, είναι επιλογή σου αυτό».
Στη συνέχεια, υποστήριξε πως η αποχώρησή της δεν χαροποίησε τους «Αθηναίους», αν και αρχικά σκεφτόταν διαφορετικά: «Νόμιζα ότι μπορεί να χαιρόντουσαν με την αποχώρησή μου, αλλά δεν ξέρω εν τέλει αν χάρηκαν ή όχι. Πιστεύω ότι γενικά, όταν φεύγει κάποιο μέλος της ομάδας είναι λυπηρό για όλη την ομάδα, οπότε δεν πιστεύω ότι χάρηκαν και πολύ. Αλλά σίγουρα και ο Νίκος θα τους βοηθήσει αρκετά».
Όσον αφορά δε στο ποιος θα ήθελε να κερδίσει, η Όλγα Λοβέρα τάχθηκε υπέρ του Νίκου Κάππου, καθώς θεωρεί πως έχει τις ικανότητες. «Θα ήθελα να το κερδίσει ο Νίκος (σ.σ. Κάππος), αν και είναι εντελώς στην κοσμάρα του αυτό το παιδί. Ενώ έχει δυνατότητες, πετάει λίγο χαρταετό, δεν ξέρω αν θα ξυπνήσει ποτέ. Για εμένα θα ήθελα να το κερδίσει το Νίκος γιατί είναι και καλό παιδί και έχει και τις δυνατότητες που χρειάζονται. Θα μου λείψετε όλοι. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ για όλα», είπε κλείνοντας.
Η παίκτρια από την ομάδα των «Αθηναίων» δήλωσε τυχερή για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης, αφού ήταν μία εμπειρία που θα της μείνει αξέχαστη. Μεταξύ άλλων στάθηκε σε όσα θα της λείψουν από το παιχνίδι και αποκάλυψε ποιος θα ήθελε να αναδειχθεί νικητής.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας του κοινού που έθεσε εκτός Survivor την Όλγα Λοβέρα, εκείνη μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από την παραμονή της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όπως είπε: «Από το Survivor θα κρατήσω ότι είναι τελικά πολύ απλό να ζεις τη ζωή σου με λίγα πράγματα και να είσαι ευτυχισμένος, όταν κάνεις κάτι που σε ολοκληρώνει και σου αρέσει πολύ. Για εμένα η εμπειρία του Survivor ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ και το ζεις μόνο μία φορά. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που ήρθα και που ήρθα και μαζί με τον Νίκο, γιατί από την αρχή ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα και συνεννοούμουν, γιατί με τους υπόλοιπους ήταν λίγο πιο δύσκολο. Θα μου λείψει η καλύβα μας, η παραλία μας ακόμα και τα παιδιά θα μου λείψουν. Εντάξει, οι τσακωμοί τους όχι τόσο, δεν θα μου λείψουν. Θα μου λείψει το πρόγραμμα που είχαμε, οι αγώνες, τα Συμβούλια, ο Άγιος Δομίνικος».
Αναφερόμενοι στους συμπαίκτες της, πρόσθεσε: «Άμα δεν πεινάνε τα παιδιά καλά είναι. Απλά όταν πεινάνε αλλάζουν λίγο οι συμπεριφορές, οπότε αυτό είναι το Survivor. Λένε: ''πεινάμε, πεινάμε!'' Ε, φυσικά πεινάς. Αφού ήρθες στο Survivor, είναι επιλογή σου αυτό».
Στη συνέχεια, υποστήριξε πως η αποχώρησή της δεν χαροποίησε τους «Αθηναίους», αν και αρχικά σκεφτόταν διαφορετικά: «Νόμιζα ότι μπορεί να χαιρόντουσαν με την αποχώρησή μου, αλλά δεν ξέρω εν τέλει αν χάρηκαν ή όχι. Πιστεύω ότι γενικά, όταν φεύγει κάποιο μέλος της ομάδας είναι λυπηρό για όλη την ομάδα, οπότε δεν πιστεύω ότι χάρηκαν και πολύ. Αλλά σίγουρα και ο Νίκος θα τους βοηθήσει αρκετά».
Όσον αφορά δε στο ποιος θα ήθελε να κερδίσει, η Όλγα Λοβέρα τάχθηκε υπέρ του Νίκου Κάππου, καθώς θεωρεί πως έχει τις ικανότητες. «Θα ήθελα να το κερδίσει ο Νίκος (σ.σ. Κάππος), αν και είναι εντελώς στην κοσμάρα του αυτό το παιδί. Ενώ έχει δυνατότητες, πετάει λίγο χαρταετό, δεν ξέρω αν θα ξυπνήσει ποτέ. Για εμένα θα ήθελα να το κερδίσει το Νίκος γιατί είναι και καλό παιδί και έχει και τις δυνατότητες που χρειάζονται. Θα μου λείψετε όλοι. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ για όλα», είπε κλείνοντας.
