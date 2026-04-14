Έφεση της Εισαγγελίας Εφετών για τη χαμηλή ποινή και την αναγνώριση ελαφρυντικών στους δράστες του revenge porn στην Ιωάννα Τούνη
Στους δύο άνδρες είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών με αναστολή
Έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την Ιωάννα Τούνη, άσκησε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Η έφεση ασκήθηκε καθώς η αρμόδια εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί μεγαλύτερες ποινές και δεν θα έπρεπε να είχε αναγνωρισθεί ελαφρυντικό.
Μετά από την έφεση, όταν η υπόθεση επανεξεταστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα ξεκινήσει από «μηδενική βάση» και πρακτικά δεν ισχύει για τους κατηγορούμενους «η αρχή της μη χειροτέρευσης» της θέσης τους.
Στους δύο άνδρες είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών, με αναστολή. Μετά από αίτηση που είχε καταθέσει η πλευρά της γνωστής influencer που τελικώς έγινε δεκτή από την εισαγγελική Αρχή, η αρμόδια εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε έφεση τόσο για το ύψος των ποινών, (θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες), όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με την χαμηλότερη ποινή.
Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ασκήσει και εκείνοι έφεση ούτως ώστε να κριθούν σε δεύτερο βαθμό, θεωρώντας ωστόσο, αυστηρή την πρωτόδικη ποινή και ευελπιστώντας σε ευνοϊκότερη μεταχείριση στο Εφετείο.
Οι δύο καταδικασθέντες είναι ο τότε σύντροφος της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο αλλά και το άτομο που κατά το κατηγορητήριο φέρεται να βιντεοσκόπησε το επίμαχο βίντεο. Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, τριών ετών με τριετή αναστολή.
Και οι δύο καταδικάστηκαν για το κακούργημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, με σκοπό βλάβη. Σύμφωνα με πληροφορίες - καθώς η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών έως και την αγόρευση της εισαγγελέως - οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τόσο ότι βιντεοσκόπησαν όσο και ότι διέδιδαν το επίμαχο υλικό.
