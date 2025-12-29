Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής
Τρεις ώρες, κεκλεισμένων των θυρών, κράτησε η δίκη
Μετά από περίπου τρεις ώρες ολοκληρώθηκε στην Τρίπολη η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου. Ο γνωστός μουσικός προσήλθε στα δικαστήρια της αρκαδικής πρωτεύουσας συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.
Η έδρα έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, που είχε υποβληθεί σε βάρος του ανήμερα των Χριστουγέννων από την εν διαστάσει σύζυγό του Δήμητρα Παρασκευοπούλου και είχε οδηγήσει στη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο αδίκημα.
Εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης, ο κ. Μουγκοπέτρος και ο δικηγόρος του προχώρησαν σε δηλώσεις.
Ο κ. Μουγκοπέτρος, αρχικά, διέψευσε αυτό που εσφαλμένα είχε ειπωθεί από ΜΜΕ ότι ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του, σημειώνοντας ότι αυτό που είπε ήταν ότι «σεβόμενος τα παιδιά του δεν θα προχωρούσε σε καμία άλλη δήλωση», με τον ίδιο να συγκινείται.
Ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας, τόνισε ότι η απόφαση ήταν η αθώωση του Άρη Μουγκοπέτρου, ήταν ένα εξαιρετικό δικαστήριο, και αυτή τη στιγμή ο εντολέας του θέλει απλά να δει τα παιδιά του.
Παράλληλα, σημείωσε ότι τελέστηκαν και δύο αυτόφωρα αδικήματα με συγκεκριμένες καταθέσεις, που αφορούσαν την εξύβριση και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα προβούν σε κάποια ενέργεια και την απόφαση θα λάβει η εισαγγελική αρχή.
Υπενθυμίζεται ότι ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε συλληφθεί τις ημέρες των εορτών και στις 26 Δεκεμβρίου οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, από το οποίο έλαβε αναβολή προκειμένου να δικαστεί στη σημερινή διαδικασία.
