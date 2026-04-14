Στέλιος Διονυσίου για την πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά στον πατέρα του: Έκλεισα τα μάτια μου, όταν τελείωσα, γύρισα και είδα ότι ήταν δακρυσμένος
Είδε ότι έτρεμε το μικρόφωνο και μου είπε στο αυτί «κλείσε τα μάτια σου σαν να είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου και τραγούδα» είπε για τον Στράτο Διονυσίου
Την πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά στον Στράτο Διονυσίου περιέγραψε ο γιος του, Στέλιος, αναφέροντας ότι όταν τελείωσε την ερμηνεία του, αντίκρισε τον πατέρα του δακρυσμένο.
Ο τραγουδιστής μίλησε για την πρώτη φορά που βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τον αείμνηστο πατέρα του, εξηγώντας πως είχε έντονο άγχος, με αποτέλεσμα να τρέμει το χέρι του. Τότε ο Στέλιος Διονυσίου πήγαινε ακόμα σχολείο, σχολιάζοντας ότι σε μία έξοδο στο μαγαζί του πατέρα του, αιφνιδιάστηκε όταν ο Στράτος Διονυσίου του φώναξε από την πίστα να ανέβει και εκείνος μαζί του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέλιος Διονυσίου την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», θυμήθηκε τη στιγμή που ο Στράτος Διονυσίου δάκρυσε, ακούγοντάς τον να ερμηνεύει μπροστά σε κοινό: «Σαν παιδί, 14-16 χρονών ο πατέρας μου είχε το ιστορικό μαγαζί "Στράτος" στη Φιλελλήνων. Παρασκευή και Σάββατο ήμουν εκεί και ήθελα να ξέρω τα πάντα για το πώς δουλεύουν παντού. Στο σπίτι έβαζα τα ακουστικά μου και τραγουδούσα μόνος μου, ξέροντας ότι δεν ήταν στο σπίτι ο πατέρας. Ένα βράδυ λοιπόν, στο τελευταίο πρόγραμμα είπε "έλα Στελάρα" και πήγα να ανέβω τα σκαλιά για να φύγω. Με βούτηξαν όλοι οι εργαζόμενοι για ανέβω. Είδε ότι έτρεμε το μικρόφωνο και μου είπε στο αυτί "κλείσε τα μάτια σου σαν να είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου και τραγούδα". Είπαμε τρία τραγούδια. Το ένα ήταν το "Γιατί καλέ γειτόνισσα" και το άλλο το "Μας υποχρέωσες". Έκλεισα τα μάτια μου και δεν τον έβλεπα. Τότε ανέβηκε ένας κύριος στην πίστα και έβγαλε από την τσέπη του έναν πάκο δολάρια και τα πέταξε. Εγώ τότε απόρησα, αλλά ήταν ένα έθιμο, η λεγόμενη χαρτούρα. Όταν πια τελείωσα, γύρισα και είδα ότι ήταν δακρυσμένος. Αυτό ήταν το μήνυμα σαν να μου έλεγε "προχώρα"».
