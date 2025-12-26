Ο Στέλιος Διονυσίου τραγούδησε a capella Σάκη Ρουβά και θυμήθηκε όταν ο πατέρας του έκλαψε για ερμηνεία του
Ο Στέλιος Διονυσίου τραγούδησε a capella Σάκη Ρουβά και θυμήθηκε όταν ο πατέρας του έκλαψε για ερμηνεία του
«Η σύγκρισή με τον πατέρα μου είναι μοιραία. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας και μοναδικός όπως ο Καζαντζίδης. Εφόσον, όμως, κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπέστατα, αυτό μου αρκεί»
Μια διαφορετική ερμηνεία έκανε για χάρη του Φάνη Λαμπρόπουλου ο Στέλιος Διονυσίου το βράδυ των Χριστουγέννων περιγράφοντας, επίσης, πότε ο πατέρας του, Στράτος Διονυσίου, έβαλε τα κλάματα ακούγοντάς τον να τραγουδάει.
Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής στην ερώτηση «ποια είναι η ένοχη απόλαυσή σου στο τραγούδι», απάντησε «και Σάκη Ρουβά έχω τραγουδήσει». Ερμήνευσε, μάλιστα, a capella το τραγούδι «δεν έχει σύνορα η καρδιά σου».
Ο Στέλιος Διονυσίου είπε, επίσης, ότι «η σύγκρισή με τον πατέρα μου είναι μοιραία. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας και μοναδικός όπως ο Καζαντζίδης. Εφόσον, όμως, κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπέστατα, αυτό μου αρκεί».
Όπως είπε «από το γυμνάσιο όταν μας ρωτούσαν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό
έλεγα ότι θα γίνω τραγουδιστής. Με τις παρέες μου, δε, επειδή σχεδόν όλοι οι τραγουδιστές με γνώριζαν λόγω του πατέρα μου και του και του Άγγελου, μου έδιναν το μικρόφωνο».
Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι «λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου με σήκωσε στο "Σράτος" στο θρυλικό μαγαζί της Φιλελλήκων και είπαμε παρέα 3 τραγούδια και όταν γύρισα και τον αντίκρυσα ήταν δακρυσμένος».
Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής στην ερώτηση «ποια είναι η ένοχη απόλαυσή σου στο τραγούδι», απάντησε «και Σάκη Ρουβά έχω τραγουδήσει». Ερμήνευσε, μάλιστα, a capella το τραγούδι «δεν έχει σύνορα η καρδιά σου».
Ο Στέλιος Διονυσίου είπε, επίσης, ότι «η σύγκρισή με τον πατέρα μου είναι μοιραία. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας και μοναδικός όπως ο Καζαντζίδης. Εφόσον, όμως, κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπέστατα, αυτό μου αρκεί».
Όπως είπε «από το γυμνάσιο όταν μας ρωτούσαν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό
έλεγα ότι θα γίνω τραγουδιστής. Με τις παρέες μου, δε, επειδή σχεδόν όλοι οι τραγουδιστές με γνώριζαν λόγω του πατέρα μου και του και του Άγγελου, μου έδιναν το μικρόφωνο».
Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι «λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου με σήκωσε στο "Σράτος" στο θρυλικό μαγαζί της Φιλελλήκων και είπαμε παρέα 3 τραγούδια και όταν γύρισα και τον αντίκρυσα ήταν δακρυσμένος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα