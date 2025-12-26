Ο Στέλιος Διονυσίου τραγούδησε a capella Σάκη Ρουβά και θυμήθηκε όταν ο πατέρας του έκλαψε για ερμηνεία του

«Η σύγκρισή με τον πατέρα μου είναι μοιραία. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας και μοναδικός όπως ο Καζαντζίδης. Εφόσον, όμως, κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπέστατα, αυτό μου αρκεί»