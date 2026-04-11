Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις της στο Coachella 2026 - Το δαντελωτό κορμάκι και η κόκκινη παγιέτα
Σαμπρίνα Κάρπεντερ Coachella εμφάνιση

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις της στο Coachella 2026 - Το δαντελωτό κορμάκι και η κόκκινη παγιέτα

Η τραγουδίστρια παρουσίασε medley επιτυχιών της, ενθουσιάζοντας το κοινό που βρέθηκε στο φεστιβάλ

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις της στο Coachella 2026 - Το δαντελωτό κορμάκι και η κόκκινη παγιέτα
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αποκαλυπτικές εμφανίσεις έκανε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella 2026, στην πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, εντυπωσιάζοντας με τις διαφορετικές ενδυματολογικές επιλογές της.

Την Παρασκευή 10 Απριλίου, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Ίντιο της Καλιφόρνιας, ως κεντρικός καλλιτέχνης, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Η Κάρπεντερ  τράβηξε το ενδιαφέρον του κοινού τόσο για την εμφάνισή της όσο και για το πρόγραμμά της, επιλέγοντας στο φινάλε ένα διάφανο μαύρο κορμάκι από δαντέλα, το οποίο δημιουργούσε την αίσθηση ότι δεν φορούσε εσώρουχα.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση συνόδευσε ένα medley τραγουδιών της, μεταξύ των οποίων τα «Juno», «Espresso» και «Goodbye», με το κοινό να ανταποκρίνεται έντονα καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Η σκηνική παρουσία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ είχε αναφορές στο παλιό Χόλιγουντ, με στοιχεία που παρέπεμπαν σε κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο της ερμηνείας του «Juno», η τραγουδίστρια συνέχισε την καθιερωμένη της σκηνική πρακτική, κατά την οποία «συλλαμβάνει» συμβολικά έναν θεατή, αν και στη συγκεκριμένη εμφάνιση δεν συμμετείχε κάποιος γνωστός καλεσμένος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εμφανίστηκαν επί σκηνής, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Σούζαν Σάραντον, Γουίλ Φέρελ και Σαμ Έλιοτ, καθώς και ο συμπρωταγωνιστής της από τη σειρά «Girl Meets World», Κόρεϊ Φόγκελμανις.

Στην έναρξη του set, η Κάρπεντερ εμφανίστηκε με κόκκινο μίνι φόρεμα με παγιέτες, ενώ στη συνέχεια ερμήνευσε τραγούδια όπως τα «Taste», «Busy Woman» και «Manchild», τα οποία σχετίζονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με προσωπικές της εμπειρίες και προηγούμενες σχέσεις, μεταξύ αυτών με τον Σον Μέντες και τον Μπάρι Κίογκαν.

Η σκηνική παρουσία της περιλάμβανε εναλλαγές κοστουμιών και θεματικές ενότητες, ενώ σε ένα σημείο η τραγουδίστρια δήλωσε στο κοινό: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι κεντρική καλλιτέχνιδα στο Coachella», προσθέτοντας με χιούμορ ότι «ίσως και να μπορώ λίγο, αλλά είναι ωραίο να το λέω». Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με την πρώτη ζωντανή εκτέλεση της μπαλάντας «We Almost Broke Up Again Last Night».
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

