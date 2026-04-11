Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις διακοπές της στην Ισλανδία: Φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε παγετώνες
Πήγαμε για ορειβασία στον μεγαλύτερο παγετώνα της Ισλανδίας και από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, ανέφερε η ηθοποιός
Τις διακοπές της στην Ισλανδία συνεχίζει η Ευγενία Σαμαρά, ποζάροντας ανάμεσα σε παγετώνες, όπου επισκέφτηκε.
Η ηθοποιός περνάει τη Μεγάλη Εβδομάδα μακριά από την Ελλάδα, κάνοντας με την παρέα της μία απόδραση στη νησιωτική χώρα. Σε ανάρτηση που έκανε τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποίησε νέες εικόνες, στις οποίες εμφανίζεται ανάμεσα σε παγετώνες και σε παγοσπηλιές.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, έκανε ορειβασία στον μεγαλύτερο παγετώνα της Ισλανδίας, Vatnajökull: «Σε αυτό το post θα βρεις μπόλικη πολύχρωμη αγάπη. Την εκατοστή μέρα αυτού του χρόνου, συναντήθηκα με τους φίλους μου στο νησί και πήγαμε για ορειβασία στον παγετώνα Vatnajökull, τον μεγαλύτερο παγετώνα της Ισλανδίας και από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Εκεί ανακαλύψαμε τις παγοσπηλιές του που αλλάζουν κάθε χρόνο (ακόμα και μέσα στην ίδια σεζόν) γιατί λιώνουν, μετακινούνται και ξανασχηματίζονται συνεχώς. Ενδιαφέρον στοιχείο: Το έντονο μπλε στις παγοσπηλιές δημιουργείται επειδή ο πάγος είναι τόσο πυκνός που απορροφά όλα τα άλλα μήκη κύματος του φωτός εκτός από το μπλε».
