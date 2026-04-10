Η Τζένιφερ Λόπεζ αναπόλησε τη συμμετοχή της στην «Καμαριέρα»: Ήμουν τόσο τυχερή, γράφει
Είκοσι και κάτι χρόνια μετά, ακόμα σκέφτομαι τη Μαρίσα Βεντούρα, τόνισε η σταρ, αναφερόμενη στην ηρωίδα που υποδύθηκε
Τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα» (Maid in Manhattan) θυμήθηκε με νοσταλγία η Τζένιφερ Λόπεζ.
Η ταινία ακολουθούσε μία ανύπαντρη μητέρα από το Μπρονξ που εργαζόταν ως καμαριέρα σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης. Τη Μαρίσα Βεντούρα, όπως ήταν το όνομα της ηρωίδας, θα ερωτευόταν ένας εύπορος υποψήφιος γερουσιαστής, Κρίστοφερ Μάρσαλ, θεωρώντας πως επρόκειτο για μία πελάτισσα του ξενοδοχείου και μέλος της υψηλής κοινωνίας.
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέτρεξε στην περίοδο που πρωταγωνίστησε στο φιλμ του 2002 δίπλα στον Ρέιφ Φάινς, δηλώνοντας μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram τυχερή για αυτή τη δουλειά. Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα και εικόνες από χαρακτηριστικές σκηνές της ρομαντικής κομεντί.
Η ανάρτηση της Τζένιφερ Λόπεζ
Θυμούμενη την παρουσία της στη συγκεκριμένη ταινία, η Τζένιφερ Λόπεζ έγραψε στην ανάρτηση που έκανε: «Είκοσι και κάτι χρόνια μετά, ακόμα σκέφτομαι τη Μαρίσα Βεντούρα. Μια ανύπαντρη μητέρα που κινούνταν σε μαρμάρινους διαδρόμους και σεντόνια υψηλής ποιότητας που δεν ήταν δικά της, αλλά στεκόταν σαν να της ανήκαν. Το Maid in Manhattan ξεκίνησε ως ένα σενάριο με τίτλο The Chambermaid. Με την Ελέιν Γκόλντσμιθ-Τόμας απευθυνθήκαμε στον Γουέιν Γουάνγκ και μαζί οραματιστήκαμε ένα κορίτσι με τη μύτη κολλημένη στη ''χιονόμπαλα'' του Μανχάταν. Ένα κορίτσι από το Μπρονξ, που υποδυόταν ένα κορίτσι από το Μπρονξ, και τόλμησε να ονειρευτεί πέρα από τον ταχυδρομικό της κώδικα».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, ανέφερε: «Ήμουν τόσο τυχερή που μοιράστηκα εκείνο το πλατό με τη Νατάσα Ρίτσαρντσον, τον Μπομπ Χόσκινς, τον Ρέιφ Φάινς, τον Στάνλεϊ Τούτσι, τον Τάιλερ Πόουζι και την Έιμι Σεντάρις».
