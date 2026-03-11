Τζένιφερ Λόπεζ: Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω ελεύθερη, είμαι μόνη μου και αυτό είναι υπέροχο
Βρίσκομαι στην πιο χαρούμενη περίοδο της ζωής μου, δήλωσε η 56χρονη τραγουδίστρια
Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής διανύει η Τζένιφερ Λόπεζ, έχοντας επιλέξει να μην προχωρήσει σε κάποια νέα σχέση, μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Good Morning America, η 56χρονη τραγουδίστρια μίλησε για ζωή της μετά το διαζύγιό της με τον σταρ του Χόλιγουντ και για τον λόγο που νιώθει πιο ευτυχισμένη και ελεύθερη από ποτέ.
«Βρίσκομαι στην πιο χαρούμενη περίοδο της ζωής μου», δήλωσε η Λόπεζ. «Νομίζω ότι, για πρώτη φορά στη ζωή μου, νιώθω ότι είμαι ελεύθερη. Είμαι μόνη μου. Και αυτό είναι πραγματικά υπέροχο», τόνισε.
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εξήγησε πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό το συναίσθημα για εκείνη, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος της ζωής της το έχει περάσει μέσα σε σχέσεις. «Δεν ήξερα πραγματικά πώς είναι αυτό το συναίσθημα από τότε που ήμουν στις αρχές των 20 μου — και ακόμη και πριν από αυτό. Πάντα είχα αγόρια στη ζωή μου. Πάντα υπήρχε κάποιος. Και υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που ένιωθα ότι δεν ήταν υπό τον έλεγχό μου», εκμυστηρεύτηκε.
Τώρα, όπως λέει, μαθαίνει να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό της και να αφήνει πίσω την πίεση που κάποτε έβαζε στον εαυτό της. «Έφτασα σε ένα σημείο όπου πραγματικά εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και τον εκτιμώ λίγο περισσότερο, αντί να είμαι τόσο αυστηρή μαζί μου και να προσπαθώ συνεχώς να αποδείξω την αξία μου», μοιράστηκε.
Η Λόπεζ αποκάλυψε επίσης ότι μετά το τέλος του γάμου της πήρε συνειδητά απόσταση από τα επαγγελματικά της. «Έπρεπε να σταματήσω τα πάντα και πήρα έναν χρόνο άδεια. Ακύρωσα περιοδείες και απλώς αποφάσισα να μείνω στο σπίτι και να αντιμετωπίσω αυτό που είχε συμβεί, χωρίς να προσπαθήσω να ξεφύγω μέσα από τη δουλειά, μέσα από έναν άλλον άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο — απλώς να μείνω και να το αντιμετωπίσω», εξήγησε.
Στο παρελθόν, η Λόπεζ είχε δηλώσει ότι εκείνη η περίοδος έμοιαζε σαν «να εξερράγη η ζωή μου». «Ναι, έτσι ακριβώς ένιωθα», επιβεβαίωσε στη νέα της συνέντευξη. «Έπρεπε να είμαι στο σπίτι με τα παιδιά μου και αυτό ήταν τότε η προτεραιότητά μου».
Όπως σημείωσε, η δύσκολη εκείνη περίοδος την οδήγησε σε αυτοκριτική. «Έφτασα σε ένα σημείο που είπα: “Τι συμβαίνει με εσένα;”. Δεν μπορούσα να κατηγορήσω κανέναν άλλον, γιατί δεν πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται το μάθημα. Ήθελα πραγματικά να καταλάβω τον εαυτό μου», ανέφερε.
Στα 56 της πλέον, η Λόπεζ λέει ότι αισθάνεται πιο δυνατή από ποτέ — και απολαμβάνει την εργένικη ζωή της. Όταν ρωτήθηκε αν «βγαίνει συνεχώς ραντεβού», απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι! Όχι, δεν βγαίνω!», πρόσθεσε γελώντας. «Θεός φυλάξοι, δεν θέλω να χαλάσω τίποτα!».
Συνέχισε λέγοντας ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη φάση της ζωής της: «Είναι τόσο ωραία αυτή η περίοδος. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Είναι το καλύτερο. Απλώς νιώθω πολύ καλά αυτή τη στιγμή», είπε. «Και αυτό ήταν το τρομακτικό για μένα όταν ήμουν νεότερη. Δεν ήξερα αν μπορούσα να το κάνω. Πάντα φοβόμουν να το κάνω».
Και παρόλο που δεν βρίσκεται σε κάποια ρομαντική σχέση, η Λόπεζ λέει ότι είναι «περιτριγυρισμένη από αγάπη». «Είμαι μητέρα παιδιών που φέτος αποφοιτούν και πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο», είπε για τα 17χρονα δίδυμα που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι, τον Μαξ και την Έμι. «Είμαι showgirl και entertainer και ηθοποιός. Επιχειρηματίας. Και είμαι ευτυχισμένη. Είμαι ευτυχισμένη. Και είμαι υγιής. Και είμαι ευγνώμων», κατέληξε.
Στα 56 της πλέον, η Λόπεζ λέει ότι αισθάνεται πιο δυνατή από ποτέ — και απολαμβάνει την εργένικη ζωή της. Όταν ρωτήθηκε αν «βγαίνει συνεχώς ραντεβού», απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι! Όχι, δεν βγαίνω!», πρόσθεσε γελώντας. «Θεός φυλάξοι, δεν θέλω να χαλάσω τίποτα!».
Συνέχισε λέγοντας ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη φάση της ζωής της: «Είναι τόσο ωραία αυτή η περίοδος. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Είναι το καλύτερο. Απλώς νιώθω πολύ καλά αυτή τη στιγμή», είπε. «Και αυτό ήταν το τρομακτικό για μένα όταν ήμουν νεότερη. Δεν ήξερα αν μπορούσα να το κάνω. Πάντα φοβόμουν να το κάνω».
Και παρόλο που δεν βρίσκεται σε κάποια ρομαντική σχέση, η Λόπεζ λέει ότι είναι «περιτριγυρισμένη από αγάπη». «Είμαι μητέρα παιδιών που φέτος αποφοιτούν και πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο», είπε για τα 17χρονα δίδυμα που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι, τον Μαξ και την Έμι. «Είμαι showgirl και entertainer και ηθοποιός. Επιχειρηματίας. Και είμαι ευτυχισμένη. Είμαι ευτυχισμένη. Και είμαι υγιής. Και είμαι ευγνώμων», κατέληξε.
