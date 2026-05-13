Διορθώνουν οι τιμές πετρελαίου, πάνω από τα $105 παραμένει το Brent λόγω του αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 107 δολάρια ανά βαρέλι, διακόπτοντας ένα τριήμερο ανοδικό σερί, καθώς οι αγορές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν.



Το πρωί της Τετάρτης το Brent διαπραγματευόταν στα 106,6 δολάρια το βαρέλι (-1%) και αμερικανικό αργό WTI στα 101 δολάρια (-1%).

Παρά τη διόρθωση, η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη σχεδόν πλήρης παράλυση των Στενών του Ορμούζ εξακολουθούν να περιορίζουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και να στηρίζουν τις τιμές.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν

Οι προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία παραμένει υπό πίεση μετά την απόρριψη από τις ΗΠΑ της τελευταίας ιρανικής απάντησης στο προτεινόμενο ειρηνευτικό πλαίσιο.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να λειτουργούν υπό αυστηρούς περιορισμούς τόσο από αμερικανικές όσο και από ιρανικές δυνάμεις, αποτελώντας βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις και προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και καυσίμων.

Συνάντηση Τραμπ – Σι με επίκεντρο το εμπόριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , αναμένεται να συναντηθεί μέσα στην εβδομάδα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ , ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις θα αποτελέσουν την κύρια προτεραιότητα των συνομιλιών και όχι οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τη συνάντηση, αναζητώντας ενδείξεις για πιθανές παρεμβάσεις του Πεκίνου στην κρίση ή για νέες γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Επιτάχυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, καθώς η άνοδος των ενεργειακών τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών για το ενδεχόμενο διατήρησης υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.